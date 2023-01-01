Добрі новини від ВолиньPost за 24 червня

Сьогодні новинна стрічка – насичена. Однак, окрім «перевороту» в росії, були дійсно добрі новини. Про них і нагадаємо у традийційній добірці.Отже, 24 червня ми писали про таке:У польському Кракові наразі проходять ІІІ Європейські Ігри - 2023, де спортсменки представляють збірну України й здобули перше золото. Перемогла волинська каноїсткаУ підйомі по штурмовій драбині у вікно 4-о поверху волинські рятувальники були найкращими на турнірі, в особистому залікустав третім у цій вправі.У подоланні 100-метрової смуги з перешкодами волинська команда здобула 2-е місце, бронзові нагороди виборола у бойовому розгортанні, у пожежній естафеті команда посіла місце у першій десятці з-поміж 17 команд учасників.На змаганнях брали участь також і команди жінок-рятувальниць. Волинські представниці служби 101 вибороли загальнокомандне восьме місце, а в особистому залікуздобула ІІІ місце у підйомі по штурмовій драбині у вікно 1-о поверху башти.Сили оборони впродовж 23 червня знищили близько 580 російських окупантів. Загалом із 24 лютого 2022 року росія втратила 22 3910 своїх солдатів у війні проти України.Також російські війська втрачають на війні техніку:— танки — 4024 (+7 одиниць за вчора);— бойові броньовані машини — 7804 (+6);— артилерійські системи — 4015 (+30);— реактивні системи залпового вогню — 619 (+2);— засоби протиповітряної оборони — 383 (+4);— літаки — 314;— гелікоптери — 308 (+1);— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 3460 (+13);— крилаті ракети — 1228 (+14);— кораблі й катери — 18;— автомобільну техніку й автоцистерни — 6731 (+23);— спеціальну техніку — 548 (+3).Українські військові під Красногорівкою Донецької області заволоділи кількома позиціями, які були під окупацією з 2014 року. Сталося це близько тижня тому.На Сході Збройні сили України почали наступ на кількох напрямках одночасно.Про це йдеться в повідомленні заступниці міністра оборони Ганни Маляр.За її словами, українським військовим вдалось просунутися одночасно на таких напрямках:• Оріхово-Василівки;• Бахмута;• Богданівки;• Ягідного;• Кліщіївки;• Курдюмівки.