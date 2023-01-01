Добрі новини від ВолиньPost за 24 червня
Сьогодні, 23:23
Сьогодні новинна стрічка – насичена. Однак, окрім «перевороту» в росії, були дійсно добрі новини. Про них і нагадаємо у традийційній добірці.
Отже, 24 червня ми писали про таке:
Волинська каноїстка завоювала «золото» Європейських Ігор
У польському Кракові наразі проходять ІІІ Європейські Ігри - 2023, де спортсменки представляють збірну України й здобули перше золото. Перемогла волинська каноїстка Валерія Терета.
Рятувальники з Волині завоювали срібні медалі чемпіонату України. ФОТО
У підйомі по штурмовій драбині у вікно 4-о поверху волинські рятувальники були найкращими на турнірі, в особистому заліку Андрій Римар став третім у цій вправі.
У подоланні 100-метрової смуги з перешкодами волинська команда здобула 2-е місце, бронзові нагороди виборола у бойовому розгортанні, у пожежній естафеті команда посіла місце у першій десятці з-поміж 17 команд учасників.
На змаганнях брали участь також і команди жінок-рятувальниць. Волинські представниці служби 101 вибороли загальнокомандне восьме місце, а в особистому заліку Юлія Гаврилюк здобула ІІІ місце у підйомі по штурмовій драбині у вікно 1-о поверху башти.
Назвали, скільки окупантів і їхньої техніки знищили Сили оборони України за добу
Сили оборони впродовж 23 червня знищили близько 580 російських окупантів. Загалом із 24 лютого 2022 року росія втратила 22 3910 своїх солдатів у війні проти України.
Також російські війська втрачають на війні техніку:
— танки — 4024 (+7 одиниць за вчора);
— бойові броньовані машини — 7804 (+6);
— артилерійські системи — 4015 (+30);
— реактивні системи залпового вогню — 619 (+2);
— засоби протиповітряної оборони — 383 (+4);
— літаки — 314;
— гелікоптери — 308 (+1);
— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 3460 (+13);
— крилаті ракети — 1228 (+14);
— кораблі й катери — 18;
— автомобільну техніку й автоцистерни — 6731 (+23);
— спеціальну техніку — 548 (+3).
ЗСУ під Красногорівкою звільнили позиції, які були окуповані з 2014 року
Українські військові під Красногорівкою Донецької області заволоділи кількома позиціями, які були під окупацією з 2014 року. Сталося це близько тижня тому.
Українські військові розпочали наступ на кількох напрямках одночасно, – Маляр
На Сході Збройні сили України почали наступ на кількох напрямках одночасно.
Про це йдеться в повідомленні заступниці міністра оборони Ганни Маляр.
За її словами, українським військовим вдалось просунутися одночасно на таких напрямках:
• Оріхово-Василівки;
• Бахмута;
• Богданівки;
• Ягідного;
• Кліщіївки;
• Курдюмівки.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Отже, 24 червня ми писали про таке:
Волинська каноїстка завоювала «золото» Європейських Ігор
У польському Кракові наразі проходять ІІІ Європейські Ігри - 2023, де спортсменки представляють збірну України й здобули перше золото. Перемогла волинська каноїстка Валерія Терета.
Рятувальники з Волині завоювали срібні медалі чемпіонату України. ФОТО
У підйомі по штурмовій драбині у вікно 4-о поверху волинські рятувальники були найкращими на турнірі, в особистому заліку Андрій Римар став третім у цій вправі.
У подоланні 100-метрової смуги з перешкодами волинська команда здобула 2-е місце, бронзові нагороди виборола у бойовому розгортанні, у пожежній естафеті команда посіла місце у першій десятці з-поміж 17 команд учасників.
На змаганнях брали участь також і команди жінок-рятувальниць. Волинські представниці служби 101 вибороли загальнокомандне восьме місце, а в особистому заліку Юлія Гаврилюк здобула ІІІ місце у підйомі по штурмовій драбині у вікно 1-о поверху башти.
Назвали, скільки окупантів і їхньої техніки знищили Сили оборони України за добу
Сили оборони впродовж 23 червня знищили близько 580 російських окупантів. Загалом із 24 лютого 2022 року росія втратила 22 3910 своїх солдатів у війні проти України.
Також російські війська втрачають на війні техніку:
— танки — 4024 (+7 одиниць за вчора);
— бойові броньовані машини — 7804 (+6);
— артилерійські системи — 4015 (+30);
— реактивні системи залпового вогню — 619 (+2);
— засоби протиповітряної оборони — 383 (+4);
— літаки — 314;
— гелікоптери — 308 (+1);
— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 3460 (+13);
— крилаті ракети — 1228 (+14);
— кораблі й катери — 18;
— автомобільну техніку й автоцистерни — 6731 (+23);
— спеціальну техніку — 548 (+3).
ЗСУ під Красногорівкою звільнили позиції, які були окуповані з 2014 року
Українські військові під Красногорівкою Донецької області заволоділи кількома позиціями, які були під окупацією з 2014 року. Сталося це близько тижня тому.
Українські військові розпочали наступ на кількох напрямках одночасно, – Маляр
На Сході Збройні сили України почали наступ на кількох напрямках одночасно.
Про це йдеться в повідомленні заступниці міністра оборони Ганни Маляр.
За її словами, українським військовим вдалось просунутися одночасно на таких напрямках:
• Оріхово-Василівки;
• Бахмута;
• Богданівки;
• Ягідного;
• Кліщіївки;
• Курдюмівки.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 24 червня
Сьогодні, 23:23
У центрі Луцька – ДТП: збили велосипедиста
Сьогодні, 21:30
Пригожин: Ми розвертаємо колони і йдемо у зворотному напрямку
Сьогодні, 21:03
Медіа