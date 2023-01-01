На Волині нетверезий керманич збив двох підлітків: як його покарали





За це Ковельський міськрайонний суд оштрафував його на 51 тисячу гривень та на три роки позбавив права керувати авто, передає ІА



Увечері 11 лютого на вулиці Володимирській 33-річний Микола К., перебуваючи у нетверезому стані за кермом авто «Hyundai Santa Fe», не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник. Потім авто вилетіло на тротуар та збило двох 16-річних дівчат.



У результаті ДТП неповнолітні отримали численні переломи.



Своїми необережними діями, які виразились у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, ковельчанин вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.286-1 КК України.



Під час судового засідання винуватець ДТП визнав себе винним та просив суворо не карати.



Постраждалі та їхні представники, своєю чергою, заявили, що претензій до нього не мають.



Врахувавши всі обставини справи, а також те, що винуватець аварії відшкодував постраждалим витрати на лікування, суд призначив ковельчанину 51 000 гривень штрафу. Крім того, чоловіка на три роки позбавив права керувати авто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі судили водія, який у нетверезому стані за кермом авто вилетів на тротуар та збив двох дівчат-підлітків.За це Ковельський міськрайонний суд оштрафував його на 51 тисячу гривень та на три роки позбавив права керувати авто, передає ІА Волинські новини Увечері 11 лютого на вулиці Володимирській 33-річний Микола К., перебуваючи у нетверезому стані за кермом авто «Hyundai Santa Fe», не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник. Потім авто вилетіло на тротуар та збило двох 16-річних дівчат.У результаті ДТП неповнолітні отримали численні переломи.Своїми необережними діями, які виразились у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, ковельчанин вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.286-1 КК України.Під час судового засідання винуватець ДТП визнав себе винним та просив суворо не карати.Постраждалі та їхні представники, своєю чергою, заявили, що претензій до нього не мають.Врахувавши всі обставини справи, а також те, що винуватець аварії відшкодував постраждалим витрати на лікування, суд призначив ковельчанину 51 000 гривень штрафу. Крім того, чоловіка на три роки позбавив права керувати авто.

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