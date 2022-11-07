У селищі на Волині невідомі викинули цуценя в болото у зав'язаному мішку





Відео зі знахідкою надіслали Фейсбук-спільноті «Типове Ратне» очевидці, передає



«Історія про нелюдів які хотіли вчора втопити маленького собачку покинуту у рів в тісно завʼязаному мішку з Заболоття.



Рятувальники собачки закликають до гуманного ставлення до тварин. Бо дивлячись на теперішнє становище в нашій країні, це є максимально принизливо для наших людей які по суті живуть в тихій частині України», - йдеться у підписі до відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Заболоття Ковельського району невідомі викинули собаку у зав’язаному мішку в болото.Відео зі знахідкою надіслали Фейсбук-спільноті «Типове Ратне» очевидці, передає Район.Ратне «Історія про нелюдів які хотіли вчора втопити маленького собачку покинуту у рів в тісно завʼязаному мішку з Заболоття.Рятувальники собачки закликають до гуманного ставлення до тварин. Бо дивлячись на теперішнє становище в нашій країні, це є максимально принизливо для наших людей які по суті живуть в тихій частині України», - йдеться у підписі до відео.

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