У селищі на Волині невідомі викинули цуценя в болото у зав'язаному мішку
Сьогодні, 06:00
У селищі Заболоття Ковельського району невідомі викинули собаку у зав’язаному мішку в болото.
Відео зі знахідкою надіслали Фейсбук-спільноті «Типове Ратне» очевидці, передає Район.Ратне.
«Історія про нелюдів які хотіли вчора втопити маленького собачку покинуту у рів в тісно завʼязаному мішку з Заболоття.
Рятувальники собачки закликають до гуманного ставлення до тварин. Бо дивлячись на теперішнє становище в нашій країні, це є максимально принизливо для наших людей які по суті живуть в тихій частині України», - йдеться у підписі до відео.
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Відео зі знахідкою надіслали Фейсбук-спільноті «Типове Ратне» очевидці, передає Район.Ратне.
«Історія про нелюдів які хотіли вчора втопити маленького собачку покинуту у рів в тісно завʼязаному мішку з Заболоття.
Рятувальники собачки закликають до гуманного ставлення до тварин. Бо дивлячись на теперішнє становище в нашій країні, це є максимально принизливо для наших людей які по суті живуть в тихій частині України», - йдеться у підписі до відео.
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