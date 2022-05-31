Пенсіонерів можуть зобов'язати повернути частину пенсії: як цього уникнути





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Чому у пенсіонера можуть забрати частину пенсії



Річ у тім, що такий інцидент може трапитися з особою похилого віку, якій нарахували переплату. Причиною цього може стати несвоєчасне повідомлення пенсіонером Пенсійного фонду щодо можливого працевлаштування або ж зайняття діяльністю підприємця.



Якщо цього не зробити впродовж 10 днів, то згодом особа може стикнутися з тим, що буде змушена повернути частину пенсії.



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Нагадаємо, що кожен пенсіонер має надати до Пенсійного фонду відповідні документи у разі, якщо його дані відсутні в Реєстрі застрахованих осіб. Йдеться про копію наказу про прийняття на роботу або ж копію трудової книжки. Також, це може бути копія цивільноправового договору.



Крім працевлаштування, особа повинна повідомити й про звільнення чи припинення реєстрації підприємницької діяльності, написавши заяву у Фонд.



Це можна зробити онлайн через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.



Скільки доведеться повертати



Фахівці пенсійної служби під час звірки даних одразу помітять, що пенсіонер не повідомив про працевлаштування. Однак на дату такого звіряння суму пенсії може бути вже виплаченою.



Тому пенсіонера попросять добровільно повернути отримані кошти. Якщо цього не зробити, то Пенсійний фонд за законом має повне право самостійно стягнути 20% від пенсії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бувають такі випадки, коли пенсіонери змушені повертати частину своєї пенсії. Йдеться аж про 20% від суми. Для того, щоб таке не траплялося, потрібно просто своєчасно подавати документи про працевлаштування до Пенсійного фонду.Про це інформує Пенсійний фонд України Річ у тім, що такий інцидент може трапитися з особою похилого віку, якій нарахували переплату. Причиною цього може стати несвоєчасне повідомлення пенсіонером Пенсійного фонду щодо можливого працевлаштування або ж зайняття діяльністю підприємця.Якщо цього не зробити впродовж 10 днів, то згодом особа може стикнутися з тим, що буде змушена повернути частину пенсії.Нагадаємо, що кожен пенсіонер має надати до Пенсійного фонду відповідні документи у разі, якщо його дані відсутні в Реєстрі застрахованих осіб. Йдеться про копію наказу про прийняття на роботу або ж копію трудової книжки. Також, це може бути копія цивільноправового договору.Крім працевлаштування, особа повинна повідомити й про звільнення чи припинення реєстрації підприємницької діяльності, написавши заяву у Фонд.Це можна зробити онлайн через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.Фахівці пенсійної служби під час звірки даних одразу помітять, що пенсіонер не повідомив про працевлаштування. Однак на дату такого звіряння суму пенсії може бути вже виплаченою.Тому пенсіонера попросять добровільно повернути отримані кошти. Якщо цього не зробити, то Пенсійний фонд за законом має повне право самостійно стягнути 20% від пенсії.

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