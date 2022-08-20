Пенсії знову зростуть: хто отримає вищі виплати у липні

Пенсії знову зростуть: хто отримає вищі виплати у липні
У липні для деяких українців проіндексують пенсійні виплати. Сума може зрости як на 100, так і на 1 000 гривень.

Про це повідомляє 24 канал.

Хто отримає доплати у липні

У липні на українців, які вийшли на пенсію за спеціальним законом, чекатиме індексація виплат на 19,7%. Зокрема це стосується колишніх чиновників, працівників місцевого самоврядування та науковців. Журналісти більше не входять у цей список, бо їх відпускають на пенсію за загальними правилами.

Нагадаємо, розмір пенсійних виплат цих осіб був заморожений в межах реформи, метою якої було зрівняти високі пенсії зі звичайними.

Розмір доплат напряму варіюватиметься від виплат пенсіонера. Таким чином, якщо особа отримує 5 076 гривень, то сума її доплати буде 1 000 гривень.

Хто взагалі не отримає доплати до пенсій

У ПФУ повідомили, що деякі пенсіонери не отримають доплати до пенсій через брак коштів. Йдеться про пенсіонерів, які проживають території радіоактивного забруднення,

Раніше вони отримували доплати у розмірі від 1 до 3 мінімальних зарплат за законом "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Однак на період зупинення цієї норми сформувалася заборгованість.

«Йдеться не про пенсіонерів-ліквідаторів, не про постраждалих пенсіонерів, а про людей, які умовно все життя пропрацювали у Львівській області, а під пенсію купують будиночок на Житомирщині, переселяються та подають заявку на виплату цієї пенсії», – пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Вона додала, що такі витрати є просто не виправданими, адже на аналогічну суму можна рік утримувати усіх внутрішніх переселенців.

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Теги: пенсія, ПФУ
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