Українців попередили, що жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики





Про це повідомив



У повідомленні вказується, що йодна профілактика – це насичення щитоподібної залози стабільним йодом для унеможливлення поглинання нею радіоактивних ізотопів йоду та попередження її опромінення.



Радіоактивний йод мод утворитись тільки у випадку роботи енергоблока на потужності.



"Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було переведено в стан зупину у вересні 2022 року. А це означає, що енергоблоки ЗАЕС знаходяться в зупині щонайменше 9 місяців та не генерують електроенергію протягом цього часу", - повідомили у центрі.



Науковці стверджують, що період напіврозпаду, коли кількість радіоактивної речовини зменшується у два рази, з ізотопів йоду має йод I-131, котрий становить близько 8 діб, а інші ізотопи мають ще коротший період напіврозпаду.



"Це в свою чергу означає, що з моменту зупину енергоблоків ЗАЕС пройшло щонайменше 34 періоди напіврозпаду даного ізотопу йоду. Тобто, його активність в останньому зупиненому реакторі на ЗАЕС зменшилась в мільярди разів порівняно з вереснем 2022 року", - йдеться у повідомленні.



Науковці пояснили, що йодопрофілактика має сенс тоді і лише тоді, коли є реальна загроза надходження радіоактивного йоду в організм. А його на ЗАЕС немає. Отже, при гіпотетичній аварії чи теракті на ЗАЕС викид радіоактивних речовин не міститиме ізотопів йоду. Саме тому, йодопрофілактика не потрібна та навіть може бути шкідливою.



Також у центрі повідомили, що рішення про прийом йоду населенням буде прийматися місцевими органами виконавчої влади на основі прогнозу радіаційної обстановки.

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