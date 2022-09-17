Українців попередили, що жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики

Українців попередили, що жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики
Жоден сценарій подій на Запорізькій атомній електростанції не потребує на сьогодні вживання таблетованих препаратів йоду або його розчин.

Про це повідомив Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

У повідомленні вказується, що йодна профілактика – це насичення щитоподібної залози стабільним йодом для унеможливлення поглинання нею радіоактивних ізотопів йоду та попередження її опромінення.

Радіоактивний йод мод утворитись тільки у випадку роботи енергоблока на потужності.

"Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було переведено в стан зупину у вересні 2022 року. А це означає, що енергоблоки ЗАЕС знаходяться в зупині щонайменше 9 місяців та не генерують електроенергію протягом цього часу", - повідомили у центрі.

Науковці стверджують, що період напіврозпаду, коли кількість радіоактивної речовини зменшується у два рази, з ізотопів йоду має йод I-131, котрий становить близько 8 діб, а інші ізотопи мають ще коротший період напіврозпаду.

"Це в свою чергу означає, що з моменту зупину енергоблоків ЗАЕС пройшло щонайменше 34 періоди напіврозпаду даного ізотопу йоду. Тобто, його активність в останньому зупиненому реакторі на ЗАЕС зменшилась в мільярди разів порівняно з вереснем 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Науковці пояснили, що йодопрофілактика має сенс тоді і лише тоді, коли є реальна загроза надходження радіоактивного йоду в організм. А його на ЗАЕС немає. Отже, при гіпотетичній аварії чи теракті на ЗАЕС викид радіоактивних речовин не міститиме ізотопів йоду. Саме тому, йодопрофілактика не потрібна та навіть може бути шкідливою.

Також у центрі повідомили, що рішення про прийом йоду населенням буде прийматися місцевими органами виконавчої влади на основі прогнозу радіаційної обстановки.

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Теги: Запорізька АЕС, йод
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