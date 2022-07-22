У громаді на Волині оновили мапу укриттів





Про це пишуть на



Згідно з розпорядженням міського голови № 77р від 30 березня 2023 року «Про підвищення рівня готовності захисних споруд цивільного захисту для укриття населення Володимир-Волинської міської територіальної громади в умовах воєнного стану», комісія з оцінки стану готовності до використання за призначенням наявних захисних споруд цивільного захисту веде постійний контроль за укриттями. Після останнього такого рейду виникла необхідність оновити дані про ці споруди: зі списку виведені деякі з них, що не відповідають нормам, інші додано.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Ключ в ОСББ»: у Луцьку під час тривоги – зачинені укриття. ВЛАСНИЙ ДОСВІД



Нагадаємо, що перелік захисних споруд постійно доступний за посиланням (вкладка «Мешканцям»/«Охорона здоров’я»). З початку його розміщення на сайті він отримав майже 50 тисяч переглядів, адже там не тільки список захисних споруд, а й Google карта, яка дозволяє швидко знайти укриття, яке є найближчим до вашого місця перебування. Відтепер на карті під кожною позначкою укриття розміщена також детальна інформація з адресою захисної споруди та з указанням її балансоутримувача, а в протирадіаційних укриттях додатково вказана площа та кількість людей, на яку вона розрахована.



Таку ж інформацію можна отримати за допомогою муніципального чат-бота «СВОЇ» (у головному меню є розділ «Без паніки!»). Щоб скористатися ботом, власники смартфонів можуть перейти за посиланням https://toolkit.in.ua/chatbot у Viber і Telegram та вибрати необхідний блок.



Звертаємо вашу увагу також на те, що у місті продовжує діяти комендантська година з опівночі до 5.00. Тож закликаємо це враховувати, ніколи не нехтувати сигналом «Увага всім!», який подається сиреною у разі небезпеки з повітря.



Якщо захисної споруди поблизу немає, необхідно використовувати для укриття підвальне приміщення дому, в якому проживаєте, якщо таке відсутнє – укриватись у підвалі сусіднього або найближчого до вас будинку.



Закликаємо мешканців будинків не перешкоджати громадянам у доступі до бомбосховищ.



У випадку, якщо найближче до вас укриття виявиться зачиненим, просимо повідомляти про це в поліцію, відділення ДСНС або в управляючу житлову компанію, якщо вона є балансоутримувачем споруди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сайті Володимирської міської ради оновили інформацію про актуальні захисні споруди, які функціонують у місті та у селах громади.Про це пишуть на сайті міськради.Згідно з розпорядженням міського голови № 77р від 30 березня 2023 року «Про підвищення рівня готовності захисних споруд цивільного захисту для укриття населення Володимир-Волинської міської територіальної громади в умовах воєнного стану», комісія з оцінки стану готовності до використання за призначенням наявних захисних споруд цивільного захисту веде постійний контроль за укриттями. Після останнього такого рейду виникла необхідність оновити дані про ці споруди: зі списку виведені деякі з них, що не відповідають нормам, інші додано.Нагадаємо, що перелік захисних споруд постійно доступний за(вкладка «Мешканцям»/«Охорона здоров’я»). З початку його розміщення на сайті він отримав майже 50 тисяч переглядів, адже там не тільки список захисних споруд, а й Google карта, яка дозволяє швидко знайти укриття, яке є найближчим до вашого місця перебування. Відтепер на карті під кожною позначкою укриття розміщена також детальна інформація з адресою захисної споруди та з указанням її балансоутримувача, а в протирадіаційних укриттях додатково вказана площа та кількість людей, на яку вона розрахована.Таку ж інформацію можна отримати за допомогою муніципального чат-бота «СВОЇ» (у головному меню є розділ «Без паніки!»). Щоб скористатися ботом, власники смартфонів можуть перейти за посиланняму Viber і Telegram та вибрати необхідний блок.Звертаємо вашу увагу також на те, що у місті продовжує діяти комендантська година з опівночі до 5.00. Тож закликаємо це враховувати, ніколи не нехтувати сигналом «Увага всім!», який подається сиреною у разі небезпеки з повітря.Якщо захисної споруди поблизу немає, необхідно використовувати для укриття підвальне приміщення дому, в якому проживаєте, якщо таке відсутнє – укриватись у підвалі сусіднього або найближчого до вас будинку.Закликаємо мешканців будинків не перешкоджати громадянам у доступі до бомбосховищ.У випадку, якщо найближче до вас укриття виявиться зачиненим, просимо повідомляти про це в поліцію, відділення ДСНС або в управляючу житлову компанію, якщо вона є балансоутримувачем споруди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію