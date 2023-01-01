Уночі росія випустила 13 крилатих ракет по Україні: усі вони збиті силами ППО

Уночі росія випустила 13 крилатих ракет по Україні: усі вони збиті силами ППО
Уночі 23 червня росія завдала удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині.

Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БпЛА невстановленого типу", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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