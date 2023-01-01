Уночі росія випустила 13 крилатих ракет по Україні: усі вони збиті силами ППО





Про це



"Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.



Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині.



Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БпЛА невстановленого типу", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі 23 червня росія завдала удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області.Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ."Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині.Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БпЛА невстановленого типу", - йдеться в повідомленні.

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