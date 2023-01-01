Уночі росія випустила 13 крилатих ракет по Україні: усі вони збиті силами ППО
Сьогодні, 09:03
Уночі 23 червня росія завдала удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.
Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині.
Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БпЛА невстановленого типу", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.
Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині.
Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БпЛА невстановленого типу", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 23 червня
Сьогодні, 09:16
Уночі росія випустила 13 крилатих ракет по Україні: усі вони збиті силами ППО
Сьогодні, 09:03
Пенсії знову зростуть: хто отримає вищі виплати у липні
Сьогодні, 08:18
У громаді на Волині оновили мапу укриттів
Сьогодні, 07:07
Медіа