Курс валют у Луцьку 23 червня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.70, а продають за – 41.00.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.06, а продають за 9.20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 червня готівковий курс долара становить 36.75, продають його за 37.40.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.70, а продають за – 41.00.Щодо польського злотого, то його купують за 9.06, а продають за 9.20.

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