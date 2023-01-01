Курс валют у Луцьку 23 червня

Курс валют у Луцьку 23 червня
23 червня готівковий курс долара становить 36.75, продають його за 37.40.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.70, а продають за – 41.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.06, а продають за 9.20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захисники за добу ліквідували 680 окупантів
Сьогодні, 09:50
У Луцьку на вулиці Глушець – аварія: збили мотоцикліста. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:32
Курс валют у Луцьку 23 червня
Сьогодні, 09:16
За минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень з ворогом, – Генштаб
Сьогодні, 09:08
Уночі росія випустила 13 крилатих ракет по Україні: усі вони збиті силами ППО
Сьогодні, 09:03
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 21 червня Курс валют у Луцьку 21 червня
21 червень, 09:13
Курс валют у Луцьку 19 червня Курс валют у Луцьку 19 червня
19 червень, 09:10
Курс валют у Луцьку 14 червня Курс валют у Луцьку 14 червня
14 червень, 09:30
Курс валют у Луцьку 13 червня Курс валют у Луцьку 13 червня
13 червень, 09:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захисники за добу ліквідували 680 окупантів
Сьогодні, 09:50
 0
У Луцьку на вулиці Глушець – аварія: збили мотоцикліста. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:32
 0
Курс валют у Луцьку 23 червня
Сьогодні, 09:16
 0
За минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень з ворогом, – Генштаб
Сьогодні, 09:08
 0
Уночі росія випустила 13 крилатих ракет по Україні: усі вони збиті силами ППО
Сьогодні, 09:03
 0
Медіа
відео
1/8