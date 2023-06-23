За минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень з ворогом, – Генштаб

Розпочалася чотириста вісімдесят п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетного та авіаційного удару по Україні, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та дрони-камікадзе типу “Shahed”. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.Проц е повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Протягом минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони-камікадзе “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони 3 дрони-камікадзе було знищено.Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Огірцеве і Плетенівка Харківська області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Степне Ворожба, Кіндратівка, Андріївка, Писарівка, Нова Січ, Славгород Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Плетенівка, Тихе, Варварівка, Бударки, Чугунівка, Амбарне на Харківщині.На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки. Завдав авіаційного удару біля Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Невське Луганської області та Іванівка, Торське, Білогорівка, Діброва і Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівка, Біла Гора та Північне Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Рай-Олександрівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне та Нью-Йорк Донецької області.На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверного та Авдіївки. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки і Невельського. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ласточкине, Авдіївка, Карлівка, Первомайське і Невельське Донецької області.На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда Донецької області.На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районах Золота Нива, Велика Новосілка і Благодатне. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Сторожеве, Макарівка Донецької області та Левадне Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка Донецької області; Левадне, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Дудчани, Іванівка, Садове, Молодіжне, Білозерка, Антонівка, Херсон та Дніпровське Херсонської області.Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 - по зенітно-ракетним комплексам ворога.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв'язку противника.