У Луцькому районі в 2-річної дитини виявили хворобу Лайма





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Хвороба Лайма - це природно-вогнищеве захворювання, яке викликається збудником борелія, що потрапляє в організм людини через укус зараженого іксодового кліща. Захворювання визнане найбільш актуальним захворюванням серед інфекцій, які передаються іксодовими кліщами, та характеризується мультисистемними клінічними проявами з ураженням шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату, серця.



При проведеному епідрозслідуванні випадку хвороби Лайма було встановлено, що кліщ на дитину потрапив при відвідуванні прилісової території, що відноситься до сіл Єлизаветин, Носачевичі. Це свідчить про наявність збудника в природному середовищі та становить епідемічну небезпеку для населення в даних зонах.



Інкубаційний (скритий) період при хворобі Лайма становить від 3-5 днів до 1 місяця. Після цього з’являються загальна слабість, нездужання, підвищення температури, головний біль, порушення сну. При хворобі Лайма часто на місці укусу кліща відмічається почервоніння будь-якої форми, яке поступово збільшується у розмірах – мігруюча еритема (у 20% хворих вона відсутня). З клінічних проявів найбільш характерними є ураження шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату (ураження суглобів), серця.



Симптоми іксодового кліщового бореліозу (хвороба Лайма):



- тривалість інкубаційного (прихованого) періоду від однієї до 60 діб, найчастіше - 14 діб;



- незначний свербіж в місці укусу кліща;



- часто разом з еритемою у людини з’являється лихоманка, біль голови, затверділість м’язів шиї, ломота в усьому тілі і млявість.



Пізня діагностика даного захворювання та відсутність лікування на ранніх стадіях може спровокувати ураження нервової системи, опорно-рухового апарату, серця, спричинити інвалідність і навіть призвести до смерті. Саме тому дуже важливо попередити та вчасно виявити небезпечне захворювання.



Щоб вберегтися від нападу кліща, необхідно використовувати засоби особистого захисту:



- при відвідуванні місць, де можуть бути кліщі, рекомендується одягатися в світлий, однотонний, з довгими рукавами одяг, щоб було легше помітити повзаючих кліщів. Голову слід покривати головним убором;



- обов’язково проводити само- та взаємоогляди, особливо ретельно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям;



- вдома слід одразу змінити одяг, оглянути, не залишати його біля ліжка, витрушування одягу не позбавляє від кліщів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, 21 червня 2023 року у Рожищі зареєстровано випадок хвороби Лайма (іксодовий кліщовий бореліоз) у дитини двох років.Про це повідомляє Рожищенська міська рада Хвороба Лайма - це природно-вогнищеве захворювання, яке викликається збудником борелія, що потрапляє в організм людини через укус зараженого іксодового кліща. Захворювання визнане найбільш актуальним захворюванням серед інфекцій, які передаються іксодовими кліщами, та характеризується мультисистемними клінічними проявами з ураженням шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату, серця.При проведеному епідрозслідуванні випадку хвороби Лайма було встановлено, що кліщ на дитину потрапив при відвідуванні прилісової території, що відноситься до сіл Єлизаветин, Носачевичі. Це свідчить про наявність збудника в природному середовищі та становить епідемічну небезпеку для населення в даних зонах.Інкубаційний (скритий) період при хворобі Лайма становить від 3-5 днів до 1 місяця. Після цього з’являються загальна слабість, нездужання, підвищення температури, головний біль, порушення сну. При хворобі Лайма часто на місці укусу кліща відмічається почервоніння будь-якої форми, яке поступово збільшується у розмірах – мігруюча еритема (у 20% хворих вона відсутня). З клінічних проявів найбільш характерними є ураження шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату (ураження суглобів), серця.- тривалість інкубаційного (прихованого) періоду від однієї до 60 діб, найчастіше - 14 діб;- незначний свербіж в місці укусу кліща;- часто разом з еритемою у людини з’являється лихоманка, біль голови, затверділість м’язів шиї, ломота в усьому тілі і млявість.Пізня діагностика даного захворювання та відсутність лікування на ранніх стадіях може спровокувати ураження нервової системи, опорно-рухового апарату, серця, спричинити інвалідність і навіть призвести до смерті. Саме тому дуже важливо попередити та вчасно виявити небезпечне захворювання.- при відвідуванні місць, де можуть бути кліщі, рекомендується одягатися в світлий, однотонний, з довгими рукавами одяг, щоб було легше помітити повзаючих кліщів. Голову слід покривати головним убором;- обов’язково проводити само- та взаємоогляди, особливо ретельно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям;- вдома слід одразу змінити одяг, оглянути, не залишати його біля ліжка, витрушування одягу не позбавляє від кліщів.

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