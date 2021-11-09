У Польщі помер другий підліток з України, якого з однолітком збив нетверезий водій



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Як повідомляє



Один із 14-річних підлітків помер у лікарні через кілька годин після ДТП, інший хлопець з України перебував весь час у важкому стані. Врятувати його так і не вдалося: про смерть хлопця 20

червня повідомила адміністрація школи в Шамотулах, в якій навчалися загиблі українські підлітки.



«3 великим болем повідомляємо, що сьогодні вранці помер наш учень Віталій. Він був особливим хлопчиком, сповненим дружніх почуттів і нових ідей. Йому була притаманна велика чутливість і відкритість до проблем інших людей. Він любив музику, мріяв написати власну пісню. Немає слів, щоб висловити смуток і порожнечу, які ми відчуваємо. Висловлюємо глибокі співчуття родині та всім близьким», – йдеться в повідомленні.



Що стосується винуватця смертельної ДТП, то 40-річного чоловіка ще одразу взяли під тимчасовий арешт. Йому предʼявили звинувачення у скоєнні смертельної ДТП та керуванні транспортним засобом у стані спʼяніння. Відомо, що чоловік раніше був судимий за керування транспортним засобом у стані алкогольного спʼяніння й мав заборону сідати за кермо.



Нагадаємо, раніше ми писали, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після понад тижневої боротьби за життя в лікарні помер 14-річний підліток з України, який разом з однолітком потрапив під колесаавто.Як повідомляє Yavp.pl , трагічний випадок стався 11 червня в селі Баборово Шамотульського повіту (Великопольське воєводство). Двоє 14-річних українських підлітків каталися на велосипедах й потрапили під колеса авто не через свою вину. Тоді водій автомобіля Passat врізався в задню частину автомобіля Seicento, який пригальмував перед хлопцями на велосипедах. Після удару Seicento викинуло на зустрічну смугу, де сталося зіткнення зі ще одним авто. А от Passat за інерцією вʼїхав у хлопців. Як виявилося згодом, водієм в Passat був 40-річний громадянин України, який був пʼяний (тест показав 1,6 проміле алкоголю в його крові).Один із 14-річних підлітків помер у лікарні через кілька годин після ДТП, інший хлопець з України перебував весь час у важкому стані. Врятувати його так і не вдалося: про смерть хлопця 20червня повідомила адміністрація школи в Шамотулах, в якій навчалися загиблі українські підлітки.«3 великим болем повідомляємо, що сьогодні вранці помер наш учень Віталій. Він був особливим хлопчиком, сповненим дружніх почуттів і нових ідей. Йому була притаманна велика чутливість і відкритість до проблем інших людей. Він любив музику, мріяв написати власну пісню. Немає слів, щоб висловити смуток і порожнечу, які ми відчуваємо. Висловлюємо глибокі співчуття родині та всім близьким», – йдеться в повідомленні.Що стосується винуватця смертельної ДТП, то 40-річного чоловіка ще одразу взяли під тимчасовий арешт. Йому предʼявили звинувачення у скоєнні смертельної ДТП та керуванні транспортним засобом у стані спʼяніння. Відомо, що чоловік раніше був судимий за керування транспортним засобом у стані алкогольного спʼяніння й мав заборону сідати за кермо.Нагадаємо, раніше ми писали, що у Польщі нетверезий водій збив на смерть підлітка з України

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