У Польщі помер другий підліток з України, якого з однолітком збив нетверезий водій

У Польщі помер другий підліток з України, якого з однолітком збив нетверезий водій
Після понад тижневої боротьби за життя в лікарні помер 14-річний підліток з України, який разом з однолітком потрапив під колеса
авто.

Як повідомляє Yavp.pl, трагічний випадок стався 11 червня в селі Баборово Шамотульського повіту (Великопольське воєводство). Двоє 14-річних українських підлітків каталися на велосипедах й потрапили під колеса авто не через свою вину. Тоді водій автомобіля Passat врізався в задню частину автомобіля Seicento, який пригальмував перед хлопцями на велосипедах. Після удару Seicento викинуло на зустрічну смугу, де сталося зіткнення зі ще одним авто. А от Passat за інерцією вʼїхав у хлопців. Як виявилося згодом, водієм в Passat був 40-річний громадянин України, який був пʼяний (тест показав 1,6 проміле алкоголю в його крові).

Один із 14-річних підлітків помер у лікарні через кілька годин після ДТП, інший хлопець з України перебував весь час у важкому стані. Врятувати його так і не вдалося: про смерть хлопця 20
червня повідомила адміністрація школи в Шамотулах, в якій навчалися загиблі українські підлітки.

«3 великим болем повідомляємо, що сьогодні вранці помер наш учень Віталій. Він був особливим хлопчиком, сповненим дружніх почуттів і нових ідей. Йому була притаманна велика чутливість і відкритість до проблем інших людей. Він любив музику, мріяв написати власну пісню. Немає слів, щоб висловити смуток і порожнечу, які ми відчуваємо. Висловлюємо глибокі співчуття родині та всім близьким», – йдеться в повідомленні.

Що стосується винуватця смертельної ДТП, то 40-річного чоловіка ще одразу взяли під тимчасовий арешт. Йому предʼявили звинувачення у скоєнні смертельної ДТП та керуванні транспортним засобом у стані спʼяніння. Відомо, що чоловік раніше був судимий за керування транспортним засобом у стані алкогольного спʼяніння й мав заборону сідати за кермо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Польщі нетверезий водій збив на смерть підлітка з України.

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Теги: Польща, смерть, ДТП
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