У Луцьку на Кравчука – ДТП за участю двох авто. ВІДЕО





Про це телеканалу



За їхніми словами, «мерседес» їхав прямо по головній, а водій «мазди» хотів проскочити перед ним на вулицю Воїнів-Інтернаціоналістів, але не встиг.



Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. В ДТП ніхто не постраждав. На місці вже працює поліція.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Кравчука у четвер, 22 червня, ввечері зіткнулися Mazda та Mercedes.Про це телеканалу «Конкурент TV» повідомили очевидці.За їхніми словами, «мерседес» їхав прямо по головній, а водій «мазди» хотів проскочити перед ним на вулицю Воїнів-Інтернаціоналістів, але не встиг.Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. В ДТП ніхто не постраждав. На місці вже працює поліція.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію