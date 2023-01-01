У Луцьку на Кравчука – ДТП за участю двох авто. ВІДЕО

У Луцьку на Кравчука – ДТП за участю двох авто. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Кравчука у четвер, 22 червня, ввечері зіткнулися Mazda та Mercedes.

Про це телеканалу «Конкурент TV» повідомили очевидці.

За їхніми словами, «мерседес» їхав прямо по головній, а водій «мазди» хотів проскочити перед ним на вулицю Воїнів-Інтернаціоналістів, але не встиг.

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. В ДТП ніхто не постраждав. На місці вже працює поліція.

Деталі – згодом.


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Теги: ДТП, Луцьк
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