У Луцьку на Кравчука – ДТП за участю двох авто. ВІДЕО
Сьогодні, 01:02
У Луцьку на вулиці Кравчука у четвер, 22 червня, ввечері зіткнулися Mazda та Mercedes.
Про це телеканалу «Конкурент TV» повідомили очевидці.
За їхніми словами, «мерседес» їхав прямо по головній, а водій «мазди» хотів проскочити перед ним на вулицю Воїнів-Інтернаціоналістів, але не встиг.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. В ДТП ніхто не постраждав. На місці вже працює поліція.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це телеканалу «Конкурент TV» повідомили очевидці.
За їхніми словами, «мерседес» їхав прямо по головній, а водій «мазди» хотів проскочити перед ним на вулицю Воїнів-Інтернаціоналістів, але не встиг.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. В ДТП ніхто не постраждав. На місці вже працює поліція.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на Кравчука – ДТП за участю двох авто. ВІДЕО
Сьогодні, 01:02
23 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про бібліотеку, «одягнену» у вишиванку, і лавандове поле: добрі новини від ВолиньPost за 22 червня
22 червень, 23:23
Повідомили, коли у Волинській Голландії розпочнеться сезон лаванди
22 червень, 22:27
Медіа