Про бібліотеку, «одягнену» у вишиванку, і лавандове поле: добрі новини від ВолиньPost за 22 червня

Дякуємо кожному та кожній, хто причетний до світлих звісток, адже їх так бракує у лихий час. Завдяки вам щовечора маємо добрі новини.Сьогодні, 22 червня, ми писали про таке:Спортсменка-пауерліфтерката її тренерз Луцька отримали подяки від міського голови та сертифікат на суму 20 000 гривень від міської ради.Варто зазначити, що в послужному списку спортсменки – сім чемпіонських звань, у тому числі звання чемпіонки світу 2023 року з жиму лежачи, здобуте нещодавно на змагання у Південній Африці.Спортсмени-паралімпійці з Волині у складі збірної України завоювали дві нагороди на ІІ етап Кубка світу.Україна була представлена тільки паралімпійською збірною. У її складі виступав ковельчанинта інший представник ВолиніСтаніслав разом з Андрієм Сивих здобув «золото» у двійці розпашній без стернового (PR3 M2). Разом зі своєю дівчиноювін став бронзовим призером у змішаній двійці (PR3 Mix2x).Загалом українські спортсмени завоювали 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову нагороди і вибороли четверте місце.Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 22 червня. Отже, загальні бойові втрати противника станом на 22.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 222650 (+650) осіб,- танків ‒ 4013 (+7) од,- бойових броньованих машин ‒ 7783 (+12) од,- артилерійських систем – 3941 (+21) од,- РСЗВ – 617 (+2) од,- засобів ППО ‒ 376 (+1) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 307 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10),- крилатих ракет ‒ 1214 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11) од,- спеціальної техніки ‒ 539 (+0).7-річназа волонтерство має нагороди від Міноборони, а тепер бійці подарували їй справжню військову форму з шевроном «найкращий командир». Іринка на війні ще торік втратила тата, але вирішила, що мусить допомагати його побратимам, тож виготовляє прикраси, продає їх, а гроші віддає на потреби армії.Основні завдання конкурсу:- запропонувати ідею облаштування площі з урахуванням її розташування в історичній частині міста;- запропонувати ідею популяризації польсько-української історичної спадщини за допомогою композиційних або художніх засобів;- запропонувати ідею вшанування особи генерала Владислава Андерса.До участі в конкурсі запрошуються учасники віком до 25 років.Відтепер бібліотеку в Ковелі прикрашає український орнамент – яскравий художній розпис, виконаний у червоно-чорних кольорах.До створення розпису причетний художник арт-об’єктівМурал довжиною 15 метрів у техніці аерографія знаходиться на вулиці Степана Бандери, 2.Волинська Голландія запрошує на відкриття довгоочікуваного сезону лаванди. Він розпочнеться уже 1 липня.Організатори подбали про затишні локації для відпочинку та розваги:• облаштовані зони відпочинку у затінку під стародавніми дубами та лаунж зона для пікніку на смарагдовому газоні;• ресторан під відкритим небом, також бесідки під замовлення для індивідуального відпочинку на фоні лаванди;• нові фотозони для неймовірних світлин та реквізит для фотосесій;• атракціони та майстер-класи для діток;• можливість придбати лаванду в горщиках, цибулини квітів та інші рослини від виробника;• фуд корт, що здивує асортиментом: смачні страви з мангалу, кабанчик на вентилі, плов по-узбецьки, бургери, піца, кесадилья, крафтові сири та мʼясні вироби, равлики від сімейної еко-ферми, морозиво, прохолодні напої, кава та солодощі;• музичний супровід відомих волинських виконавців.