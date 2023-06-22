Про бібліотеку, «одягнену» у вишиванку, і лавандове поле: добрі новини від ВолиньPost за 22 червня
22 червень, 23:23
Дякуємо кожному та кожній, хто причетний до світлих звісток, адже їх так бракує у лихий час. Завдяки вам щовечора маємо добрі новини.
Сьогодні, 22 червня, ми писали про таке:
Луцькі пауерліфтерка отримали 20 тисяч гривень від міськради. ФОТО
Спортсменка-пауерліфтерка Оксана Мотрунчик та її тренер Олег Хом'як з Луцька отримали подяки від міського голови та сертифікат на суму 20 000 гривень від міської ради.
Варто зазначити, що в послужному списку спортсменки – сім чемпіонських звань, у тому числі звання чемпіонки світу 2023 року з жиму лежачи, здобуте нещодавно на змагання у Південній Африці.
Веслувальники з Волині завоювали «золото» і «бронзу» на Кубку світу. ФОТО
Спортсмени-паралімпійці з Волині у складі збірної України завоювали дві нагороди на ІІ етап Кубка світу.
Україна була представлена тільки паралімпійською збірною. У її складі виступав ковельчанин Станіслав Самолюк та інший представник Волині Андрій Сивих.
Станіслав разом з Андрієм Сивих здобув «золото» у двійці розпашній без стернового (PR3 M2). Разом зі своєю дівчиною Дарією Котик він став бронзовим призером у змішаній двійці (PR3 Mix2x).
Загалом українські спортсмени завоювали 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову нагороди і вибороли четверте місце.
За минулу добу ЗСУ знищили ще 650 окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 22 червня. Отже, загальні бойові втрати противника станом на 22.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 222650 (+650) осіб,
- танків ‒ 4013 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7783 (+12) од,
- артилерійських систем – 3941 (+21) од,
- РСЗВ – 617 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 376 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 307 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10),
- крилатих ракет ‒ 1214 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11) од,
- спеціальної техніки ‒ 539 (+0).
Військові волинської бригади нагородили 7-річну дівчинку «званням» найкращого командира за її вклад у перемогу
7-річна Іринка Васильєва за волонтерство має нагороди від Міноборони, а тепер бійці подарували їй справжню військову форму з шевроном «найкращий командир». Іринка на війні ще торік втратила тата, але вирішила, що мусить допомагати його побратимам, тож виготовляє прикраси, продає їх, а гроші віддає на потреби армії.
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У Луцьку оголосили конкурс на облаштування скверу, призовий фонд – дві тисячі євро
Основні завдання конкурсу:
- запропонувати ідею облаштування площі з урахуванням її розташування в історичній частині міста;
- запропонувати ідею популяризації польсько-української історичної спадщини за допомогою композиційних або художніх засобів;
- запропонувати ідею вшанування особи генерала Владислава Андерса.
До участі в конкурсі запрошуються учасники віком до 25 років.
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На Волині бібліотеку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
Відтепер бібліотеку в Ковелі прикрашає український орнамент – яскравий художній розпис, виконаний у червоно-чорних кольорах.
До створення розпису причетний художник арт-об’єктів Олег Годунов.
Мурал довжиною 15 метрів у техніці аерографія знаходиться на вулиці Степана Бандери, 2.
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Повідомили, коли у Волинській Голландії розпочнеться сезон лаванди
Волинська Голландія запрошує на відкриття довгоочікуваного сезону лаванди. Він розпочнеться уже 1 липня.
Організатори подбали про затишні локації для відпочинку та розваги:
• облаштовані зони відпочинку у затінку під стародавніми дубами та лаунж зона для пікніку на смарагдовому газоні;
• ресторан під відкритим небом, також бесідки під замовлення для індивідуального відпочинку на фоні лаванди;
• нові фотозони для неймовірних світлин та реквізит для фотосесій;
• атракціони та майстер-класи для діток;
• можливість придбати лаванду в горщиках, цибулини квітів та інші рослини від виробника;
• фуд корт, що здивує асортиментом: смачні страви з мангалу, кабанчик на вентилі, плов по-узбецьки, бургери, піца, кесадилья, крафтові сири та мʼясні вироби, равлики від сімейної еко-ферми, морозиво, прохолодні напої, кава та солодощі;
• музичний супровід відомих волинських виконавців.
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Сьогодні, 22 червня, ми писали про таке:
Луцькі пауерліфтерка отримали 20 тисяч гривень від міськради. ФОТО
Спортсменка-пауерліфтерка Оксана Мотрунчик та її тренер Олег Хом'як з Луцька отримали подяки від міського голови та сертифікат на суму 20 000 гривень від міської ради.
Варто зазначити, що в послужному списку спортсменки – сім чемпіонських звань, у тому числі звання чемпіонки світу 2023 року з жиму лежачи, здобуте нещодавно на змагання у Південній Африці.
Веслувальники з Волині завоювали «золото» і «бронзу» на Кубку світу. ФОТО
Спортсмени-паралімпійці з Волині у складі збірної України завоювали дві нагороди на ІІ етап Кубка світу.
Україна була представлена тільки паралімпійською збірною. У її складі виступав ковельчанин Станіслав Самолюк та інший представник Волині Андрій Сивих.
Станіслав разом з Андрієм Сивих здобув «золото» у двійці розпашній без стернового (PR3 M2). Разом зі своєю дівчиною Дарією Котик він став бронзовим призером у змішаній двійці (PR3 Mix2x).
Загалом українські спортсмени завоювали 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову нагороди і вибороли четверте місце.
За минулу добу ЗСУ знищили ще 650 окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 22 червня. Отже, загальні бойові втрати противника станом на 22.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 222650 (+650) осіб,
- танків ‒ 4013 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7783 (+12) од,
- артилерійських систем – 3941 (+21) од,
- РСЗВ – 617 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 376 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 307 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10),
- крилатих ракет ‒ 1214 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11) од,
- спеціальної техніки ‒ 539 (+0).
Військові волинської бригади нагородили 7-річну дівчинку «званням» найкращого командира за її вклад у перемогу
7-річна Іринка Васильєва за волонтерство має нагороди від Міноборони, а тепер бійці подарували їй справжню військову форму з шевроном «найкращий командир». Іринка на війні ще торік втратила тата, але вирішила, що мусить допомагати його побратимам, тож виготовляє прикраси, продає їх, а гроші віддає на потреби армії.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
У Луцьку оголосили конкурс на облаштування скверу, призовий фонд – дві тисячі євро
Основні завдання конкурсу:
- запропонувати ідею облаштування площі з урахуванням її розташування в історичній частині міста;
- запропонувати ідею популяризації польсько-української історичної спадщини за допомогою композиційних або художніх засобів;
- запропонувати ідею вшанування особи генерала Владислава Андерса.
До участі в конкурсі запрошуються учасники віком до 25 років.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
На Волині бібліотеку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
Відтепер бібліотеку в Ковелі прикрашає український орнамент – яскравий художній розпис, виконаний у червоно-чорних кольорах.
До створення розпису причетний художник арт-об’єктів Олег Годунов.
Мурал довжиною 15 метрів у техніці аерографія знаходиться на вулиці Степана Бандери, 2.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
Повідомили, коли у Волинській Голландії розпочнеться сезон лаванди
Волинська Голландія запрошує на відкриття довгоочікуваного сезону лаванди. Він розпочнеться уже 1 липня.
Організатори подбали про затишні локації для відпочинку та розваги:
• облаштовані зони відпочинку у затінку під стародавніми дубами та лаунж зона для пікніку на смарагдовому газоні;
• ресторан під відкритим небом, також бесідки під замовлення для індивідуального відпочинку на фоні лаванди;
• нові фотозони для неймовірних світлин та реквізит для фотосесій;
• атракціони та майстер-класи для діток;
• можливість придбати лаванду в горщиках, цибулини квітів та інші рослини від виробника;
• фуд корт, що здивує асортиментом: смачні страви з мангалу, кабанчик на вентилі, плов по-узбецьки, бургери, піца, кесадилья, крафтові сири та мʼясні вироби, равлики від сімейної еко-ферми, морозиво, прохолодні напої, кава та солодощі;
• музичний супровід відомих волинських виконавців.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
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А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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