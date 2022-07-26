Військові волинської бригади нагородили 7-річну дівчинку «званням» найкращого командира за її вклад у перемогу

Іринка Васильєва за волонтерство має нагороди від Міноборони, а тепер бійці подарували їй справжню військову форму з шевроном "найкращий командир". Іринка на війні ще торік втратила тата, але вирішила, що мусить допомагати його побратимам, тож виготовляє прикраси, продає їх, а гроші віддає на потреби армії.



Про це йдеться в



Дівчинка не натішиться формою, яку для неї зробили на спецзамовлення військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Іринці 7, а її військові вже, каже, призначили найкращим командиром. “Найкращий командир написано, тут янгол ("позивний" дівчинки - ред), тут Ірина Васильєва”, - показує дитина.



“Іринка, це дитя, ця дівчинка – це талісман, це гордість нашої бригади”, - каже керівниця служби зв’язку з громадськістю бригади Надія Замрига.



7-річна Іринка виготовляє віночки, продає їх на ярмарках та в інтернеті.



“Її нагороджував міністр оборони до Дня волонтера. В неї знак пошани. Вона була у президента України, які діти герої”, - додає мама дитини.



“Мій тато захищав Україну, і тепер я захищаю”, - каже дівчинка.



32-річний Олександр Васильєв із 14-ї окремої механізованої бригади загинув торік у березні під час оборони Миколаївщини. Щодня Іринка згадує про нього. В пам’ять про татка та в допомогу його побратимам узялася виготовляти та продавати віночки. Багато спілкувалася з військовими, і ті Галина, яка ще ніколи в житті не перешивала дорослу військову форму на таку маленьку.



“Вона почала плакати, не від суму чи ще щось, а від радості, бо це була мрія, яку здійснили”, - пригадує мама Іринки емоції дитини, коли військові привезли подарунок.



Форму Іринка носить із гордістю і не кидає волонтерство. Нині збирає гроші на чергову автівку для військових на Донеччину. “Я дуже чекаю на перемогу, щоб з усією Україною ми святкували перемогу”, - каже дитина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7-річназа волонтерство має нагороди від Міноборони, а тепер бійці подарували їй справжню військову форму з шевроном "найкращий командир". Іринка на війні ще торік втратила тата, але вирішила, що мусить допомагати його побратимам, тож виготовляє прикраси, продає їх, а гроші віддає на потреби армії.Про це йдеться в ТСН Дівчинка не натішиться формою, яку для неї зробили на спецзамовлення військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Іринці 7, а її військові вже, каже, призначили найкращим командиром. “Найкращий командир написано, тут янгол ("позивний" дівчинки - ред), тут Ірина Васильєва”, - показує дитина.“Іринка, це дитя, ця дівчинка – це талісман, це гордість нашої бригади”, - каже керівниця служби зв’язку з громадськістю бригади7-річна Іринка виготовляє віночки, продає їх на ярмарках та в інтернеті. Всі виручені кошти з мамою спрямовують на потреби війська. “Машини 6, тепловізори 5, бензопили і якусь ще трубу”, - перераховує дівчинка, що вже вдалося придбати за ті кошти.“Її нагороджував міністр оборони до Дня волонтера. В неї знак пошани. Вона була у президента України, які діти герої”, - додає мама дитини.“Мій тато захищав Україну, і тепер я захищаю”, - каже дівчинка.32-річнийіз 14-ї окремої механізованої бригади загинув торік у березні під час оборони Миколаївщини. Щодня Іринка згадує про нього. В пам’ять про татка та в допомогу його побратимам узялася виготовляти та продавати віночки. Багато спілкувалася з військовими, і ті дізналися про мрію дівчинки – мати військову форму, як у тата. “Побратими батька вирішили зробити сюрприз маленькій Іринці. Ми зв’язалися з мамою, взяли розміри з її одягу”, - розповідає кравчиня батальйону матеріального забезпечення пані, яка ще ніколи в житті не перешивала дорослу військову форму на таку маленьку.“Вона почала плакати, не від суму чи ще щось, а від радості, бо це була мрія, яку здійснили”, - пригадує мама Іринки емоції дитини, коли військові привезли подарунок.Форму Іринка носить із гордістю і не кидає волонтерство. Нині збирає гроші на чергову автівку для військових на Донеччину. “Я дуже чекаю на перемогу, щоб з усією Україною ми святкували перемогу”, - каже дитина.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію