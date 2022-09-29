Побратими загиблого воїна волинської бригади втілили мрію його доньки – подарували військовий однострій

Побратими загиблого воїна волинської бригади втілили мрію його доньки – подарували військовий однострій
Відтепер Іринка Васильєва, донька загиблого воїна 14 ОмБР Олександра Васильєва, - справжнісінький воїн із позивним "Янгол"!

Побратими тата Іринки подбали про те, аби втілити мрію дівчинки, - справили для неї омріяний військовий однострій, в якому, Іринку, як вона і хотіла, "будуть боятися всі вороги".

Про це повідомляє пресслужба бригади.

За словами мами Іринки, Вікторії, вперше одягнувши передану нашими побратимами форму, дівчинка, розчулившись, дві години проплакала... А тепер охоче йшла би у формі і в школу, і в інших своїх майже дорослих справах. Водночас, Іринка, як і завжди, не полишає свого основного заняття, - виготовлення віночків і збору коштів для підтримки нашої бригади і підрозділу, в якому служив її тато.

«Вона з гордістю носить піксель, шеврони нашої бригади... і татові ордени... Фактично Іринка - одна із нас, наш Янгол, якому ми безмежно вдячні за недитячі мудрість і рішучість, за її щире серденько і за допомогу!» – йдеться у повідомленні бригади.

Побратими загиблого воїна волинської бригади втілили мрію його доньки – подарували військовий однострій
Побратими загиблого воїна волинської бригади втілили мрію його доньки – подарували військовий однострій
Побратими загиблого воїна волинської бригади втілили мрію його доньки – подарували військовий однострій
Побратими загиблого воїна волинської бригади втілили мрію його доньки – подарували військовий однострій

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Теги: Ірина Васильєва, однострій, подарунок
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