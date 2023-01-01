Завтра у громаді на Волині зустрінуть загиблого воїна Андрія Матрунчика

Андрія Матрунчика зустрінуть у Колківській громаді. Кортеж буде проїжджати смт Колки (АЗС, поворот на село Красноволя).



Про це повідомили у Колківській громаді.



Чин поховання розпочнеться завтра, о 11.00 год біля будинку Героя.



Заупокійне богослужіння проходитиме в Свято-Михайлівському храмі ПЦУ села Красноволя.



Жителів громади просять гідно зустріти та провести в останню дорогу Героя Андрія, який віддав своє життя за вільне майбутнє України.



Нагадаємо, Андрій Матрунчик, мешканець села Красноволя, загинув 13 травня 2023 року під час бойових дій, боронячи Україну від російської армії в районі населеного пункту Оріхово-Василівка Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 22 травня, орієнтовно о 10:20 траурний кортеж із тілом загиблого захисника Українизустрінуть у Колківській громаді. Кортеж буде проїжджати смт Колки (АЗС, поворот на село Красноволя).Про це повідомили у Колківській громаді.Чин поховання розпочнеться завтра, о 11.00 год біля будинку Героя.Заупокійне богослужіння проходитиме в Свято-Михайлівському храмі ПЦУ села Красноволя.Жителів громади просять гідно зустріти та провести в останню дорогу Героя Андрія, який віддав своє життя за вільне майбутнє України.Нагадаємо,2023 року під час бойових дій, боронячи Україну від російської армії в районі населеного пункту Оріхово-Василівка Донецької області.

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