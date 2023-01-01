Завтра у громаді на Волині зустрінуть загиблого воїна Андрія Матрунчика
Сьогодні, 14:45
Завтра, 22 травня, орієнтовно о 10:20 траурний кортеж із тілом загиблого захисника України Андрія Матрунчика зустрінуть у Колківській громаді. Кортеж буде проїжджати смт Колки (АЗС, поворот на село Красноволя).
Про це повідомили у Колківській громаді.
Чин поховання розпочнеться завтра, о 11.00 год біля будинку Героя.
Заупокійне богослужіння проходитиме в Свято-Михайлівському храмі ПЦУ села Красноволя.
Жителів громади просять гідно зустріти та провести в останню дорогу Героя Андрія, який віддав своє життя за вільне майбутнє України.
Нагадаємо, Андрій Матрунчик, мешканець села Красноволя, загинув 13 травня 2023 року під час бойових дій, боронячи Україну від російської армії в районі населеного пункту Оріхово-Василівка Донецької області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Колківській громаді.
Чин поховання розпочнеться завтра, о 11.00 год біля будинку Героя.
Заупокійне богослужіння проходитиме в Свято-Михайлівському храмі ПЦУ села Красноволя.
Жителів громади просять гідно зустріти та провести в останню дорогу Героя Андрія, який віддав своє життя за вільне майбутнє України.
Нагадаємо, Андрій Матрунчик, мешканець села Красноволя, загинув 13 травня 2023 року під час бойових дій, боронячи Україну від російської армії в районі населеного пункту Оріхово-Василівка Донецької області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині чоловік погрожував підірвати житловий будинок
Сьогодні, 15:20
Завтра у громаді на Волині зустрінуть загиблого воїна Андрія Матрунчика
Сьогодні, 14:45
Побратими загиблого воїна волинської бригади втілили мрію його доньки – подарували військовий однострій
Сьогодні, 13:59
Українські військові взяли Бахмут у напівоточення
Сьогодні, 13:00
Повідомили, скільки людей на Волині цьогоріч померли від СНІДу
Сьогодні, 12:30
Медіа