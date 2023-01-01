Українські військові взяли Бахмут у напівоточення

Українські військові взяли Бахмут у напівоточення
Українські військові взяли місто Бахмут у напівоточення, що дає можливість знищувати ворога. Окупантам доводиться оборонятися у тій частині міста, яку вони контролюють.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона наголосила, що російським силам не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста. Просування українських військ у передмісті по флангах, яке триває і зараз, дуже сильно ускладнює ворогу перебування у Бахмуті.

«Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами та приватним сектором Бахмута у районі "Літак"», — пише Маляр.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий також сказав у коментарі «Суспільному», що українські військові тримають фортифікаційні споруди та декілька приміщень південно-західної частини міста, тривають важкі бої.

«Місто знищене, ніякої військової та навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр — не взяли. Ми намагаємося тиснути на флангах, не давати їм спокою і, за можливості, контратакувати», — сказав він.

Що передувало?

Власник ПВК «Вагнера» євген пригожин, чиї бойовики штурмували місто, заявив про повне захоплення Бахмута 20 травня: «224 дні тривала операція зі взяття Бахмута. "Бахмутська м'ясорубка" почалася 8 жовтня 2022, щоб дати можливість пошарпаній російській армії прийти до тями».

Зокрема, він відзвітував про захоплення останнього району, який утримували українські військові — району «Літак», де розташовувався один із символів міста — літак-пам'ятник МіГ-17. Утім заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що українські війська ще тримають там оборону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Бахмут
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські військові взяли Бахмут у напівоточення
Сьогодні, 13:00
Повідомили, скільки людей на Волині цьогоріч померли від СНІДу
Сьогодні, 12:30
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 375 млн доларів: що передадуть
Сьогодні, 11:25
Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Сьогодні, 11:00
Сьогодні у Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на деяких вулицях
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо «Вагнер» розбили У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо «Вагнер» розбили
Сьогодні, 04:39
Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти, – Маляр Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти, – Маляр
20 травень, 22:09
Виповз з-під обстрілів на спині: поранений під Бахмутом боєць проходить реабілітацію в Луцьку Виповз з-під обстрілів на спині: поранений під Бахмутом боєць проходить реабілітацію в Луцьку
20 травень, 18:45
ЗСУ перехопили тактичну ініціативу в районі Бахмута ЗСУ перехопили тактичну ініціативу в районі Бахмута
19 травень, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські військові взяли Бахмут у напівоточення
Сьогодні, 13:00
 0
Повідомили, скільки людей на Волині цьогоріч померли від СНІДу
Сьогодні, 12:30
 0
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 375 млн доларів: що передадуть
Сьогодні, 11:25
 0
Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Сьогодні, 11:00
 0
Сьогодні у Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на деяких вулицях
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8