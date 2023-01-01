Українські військові взяли Бахмут у напівоточення





Про це Ганна Маляр.



Вона наголосила, що російським силам не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста. Просування українських військ у передмісті по флангах, яке триває і зараз, дуже сильно ускладнює ворогу перебування у Бахмуті.



«Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами та приватним сектором Бахмута у районі "Літак"», — пише Маляр.



Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий також сказав у коментарі «Суспільному», що українські військові тримають фортифікаційні споруди та декілька приміщень південно-західної частини міста, тривають важкі бої.



«Місто знищене, ніякої військової та навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр — не взяли. Ми намагаємося тиснути на флангах, не давати їм спокою і, за можливості, контратакувати», — сказав він.



Що передувало?



Власник ПВК «Вагнера» євген пригожин, чиї бойовики штурмували місто, заявив про повне захоплення Бахмута 20 травня: «224 дні тривала операція зі взяття Бахмута. "Бахмутська м'ясорубка" почалася 8 жовтня 2022, щоб дати можливість пошарпаній російській армії прийти до тями».



Зокрема, він відзвітував про захоплення останнього району, який утримували українські військові — району «Літак», де розташовувався один із символів міста — літак-пам'ятник МіГ-17. Утім заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що українські війська ще тримають там оборону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові взяли місто Бахмут у напівоточення, що дає можливість знищувати ворога. Окупантам доводиться оборонятися у тій частині міста, яку вони контролюють.Про це заявила заступниця міністра оборони УкраїниВона наголосила, що російським силам не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста. Просування українських військ у передмісті по флангах, яке триває і зараз, дуже сильно ускладнює ворогу перебування у Бахмуті.«Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами та приватним сектором Бахмута у районі "Літак"», — пише Маляр.Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий також сказав у коментарі «Суспільному», що українські військові тримають фортифікаційні споруди та декілька приміщень південно-західної частини міста, тривають важкі бої.«Місто знищене, ніякої військової та навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр — не взяли. Ми намагаємося тиснути на флангах, не давати їм спокою і, за можливості, контратакувати», — сказав він.Власник ПВК «Вагнера», чиї бойовики штурмували місто, заявив про повне захоплення Бахмута 20 травня: «224 дні тривала операція зі взяття Бахмута. "Бахмутська м'ясорубка" почалася 8 жовтня 2022, щоб дати можливість пошарпаній російській армії прийти до тями».Зокрема, він відзвітував про захоплення останнього району, який утримували українські військові — району «Літак», де розташовувався один із символів міста — літак-пам'ятник МіГ-17. Утім заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що українські війська ще тримають там оборону.

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