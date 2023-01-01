Українські військові взяли Бахмут у напівоточення
Сьогодні, 13:00
Українські військові взяли місто Бахмут у напівоточення, що дає можливість знищувати ворога. Окупантам доводиться оборонятися у тій частині міста, яку вони контролюють.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона наголосила, що російським силам не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста. Просування українських військ у передмісті по флангах, яке триває і зараз, дуже сильно ускладнює ворогу перебування у Бахмуті.
«Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами та приватним сектором Бахмута у районі "Літак"», — пише Маляр.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий також сказав у коментарі «Суспільному», що українські військові тримають фортифікаційні споруди та декілька приміщень південно-західної частини міста, тривають важкі бої.
«Місто знищене, ніякої військової та навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр — не взяли. Ми намагаємося тиснути на флангах, не давати їм спокою і, за можливості, контратакувати», — сказав він.
Що передувало?
Власник ПВК «Вагнера» євген пригожин, чиї бойовики штурмували місто, заявив про повне захоплення Бахмута 20 травня: «224 дні тривала операція зі взяття Бахмута. "Бахмутська м'ясорубка" почалася 8 жовтня 2022, щоб дати можливість пошарпаній російській армії прийти до тями».
Зокрема, він відзвітував про захоплення останнього району, який утримували українські військові — району «Літак», де розташовувався один із символів міста — літак-пам'ятник МіГ-17. Утім заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що українські війська ще тримають там оборону.
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Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона наголосила, що російським силам не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста. Просування українських військ у передмісті по флангах, яке триває і зараз, дуже сильно ускладнює ворогу перебування у Бахмуті.
«Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами та приватним сектором Бахмута у районі "Літак"», — пише Маляр.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий також сказав у коментарі «Суспільному», що українські військові тримають фортифікаційні споруди та декілька приміщень південно-західної частини міста, тривають важкі бої.
«Місто знищене, ніякої військової та навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр — не взяли. Ми намагаємося тиснути на флангах, не давати їм спокою і, за можливості, контратакувати», — сказав він.
Що передувало?
Власник ПВК «Вагнера» євген пригожин, чиї бойовики штурмували місто, заявив про повне захоплення Бахмута 20 травня: «224 дні тривала операція зі взяття Бахмута. "Бахмутська м'ясорубка" почалася 8 жовтня 2022, щоб дати можливість пошарпаній російській армії прийти до тями».
Зокрема, він відзвітував про захоплення останнього району, який утримували українські військові — району «Літак», де розташовувався один із символів міста — літак-пам'ятник МіГ-17. Утім заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що українські війська ще тримають там оборону.
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