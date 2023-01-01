Повідомили, скільки людей на Волині цьогоріч померли від СНІДу

За чотири місяці 2023 року у Волинській області від СНІДу померли 9 людей. До Всесвітнього дня пам’яті померлих від СНІДу кампанія “Перемога у кожній клітині” стверджує – хворобу можна перемогти.Згідно з даними Центру громадського здоров’я МОЗ України з січня по квітень цього року на Волині було зареєстровано 40 ВІЛ-інфікованих. Станом на 1 квітня 2023 року в області 1790 людей отримують антиретровірусну терапію.Щодня в Україні в середньому реєструють 33 випадки захворювання на ВІЛ (вірус, що вражає імунну систему), 9 – на СНІД (комплекс захворювань, які виникають через розповсюдження в організмі вірусу імунодефіциту).За роки української незалежності СНІД забрав життя більше 50 тисяч українців. У цей же час тисячі ВІЛ-позитивних українців борються за життя. На знак їх підтримки до Всесвітнього дня пам’яті померлих від СНІДУ, який відзначають цього року 21 травня, в Україні був представлений унікальний портрет борця з епідемією ВІЛ/СНІДу. Особливість цього портрета в тому, що його створив штучний інтелект, розмістивши на свій високотехнологічний смак у кожній клітинці фото людей, які щодня борються і перемагають хворобу.За останні кілька років динаміка прийому антиретровірусної терапії показувала невпинний зріст. Щороку збільшувалась кількість людей, які приймали ліки, і на початок 2022-го більше 130 000 пацієнтів із ВІЛ отримували лікування. Після вторгнення росії в Україну кількість пацієнтів, які отримували лікування, на початок 2023 року становила 121 189 людей.Повномасштабна війна значно ускладнила надання допомоги щодо ВІЛ/СНІДу. І попри це «100% ЖИТТЯ» продовжує програми, мотивує людей складати тести на ВІЛ, долучатися до роботи та лікування. Завдяки їх зусиллям українці ВІЛ+ (на підконтрольних територіях, біженці за кордоном) забезпечені терапією.Саме ці люди, які щодня перемагають ВІЛ/СНІД в Україні попри будь-які обставини й небезпеки, склали символічний портрет ВІЛ-ПЕРЕМОЖЦІВ. За його кожною клітиною криється світлина конкретної людини – так само, як і за цифрами зі статистики криються конкретні люди, які щодня борються зі страшною хворобою.«Штучний інтелект на основі 772 унікальних фото команди «100% ЖИТТЯ» згенерував узагальнений образ. Вийшов образ «Вікторія, яка перемагає епідемію СНІДу», сумарно «намальований» близько 3-а тисячами світлин. Штучний інтелект обрав саме жіночий образ, оскільки кількість жіночих світлин була набагато більшою, аніж чоловічих – тисячі жінок працюють у медичні системі та пацієнтських організаціях України з боротьби із ВІЛ/СНІДом», – розповідає, голова Координаційної ради БО «100% Життя».Фото, з яких складено образ, можна роздивитись онлайн, завантаживши повнорозмірний портрет за посиланням.