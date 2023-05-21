Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 375 млн доларів: що передадуть





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Як зазначають, оголошення нового пакету відбувається після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії.



Допомогу вартістю до 375 мільйонів доларів виділяють шляхом застосування особливого президентського повноваження, яке дозволяє вилучати обладнання зі складів Міністерства оборони для України без додаткових процесів узгодження.



Новий пакет включає:



– Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

– 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

– Ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);

– Протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

– Боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;

– Боєприпаси для руйнування;

– Броньовані мостові системи;

– Броньовані санітарні машини;

– Вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;

– Техніка логістичного забезпечення;

– Тепловізійні системи;

– Запасні частини та інше польове обладнання.



"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі" – йдеться у повідомленні Пентагону.



З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати, за даними Пентагону, вже надали Україні понад 36,9 мільярда доларів військової допомоги. Це викликало побоювання, що кошти на підтримку Києва можуть незабаром вичерпатись.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги для покриття критичних потреб.Як пише "Європейська правда" , про це йдеться у повідомленні Пентагону.Як зазначають, оголошення нового пакету відбувається після зустрічі президентаз президентому Японії.Допомогу вартістю до 375 мільйонів доларів виділяють шляхом застосування особливого президентського повноваження, яке дозволяє вилучати обладнання зі складів Міністерства оборони для України без додаткових процесів узгодження.Новий пакет включає:– Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);– 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;– Ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);– Протитанкові комплекси Javelin та AT-4;– Боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;– Боєприпаси для руйнування;– Броньовані мостові системи;– Броньовані санітарні машини;– Вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;– Техніка логістичного забезпечення;– Тепловізійні системи;– Запасні частини та інше польове обладнання."Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі" – йдеться у повідомленні Пентагону.З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати, за даними Пентагону, вже надали Україні понад 36,9 мільярда доларів військової допомоги. Це викликало побоювання, що кошти на підтримку Києва можуть незабаром вичерпатись.

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