На Волині чоловік погрожував підірвати житловий будинок





Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє



Інцидент стався 16 травня цього року. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками), що карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.



Слідчий Ковельського районного управління поліції звернувся до суду із клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Відомо, що чоловік, який погрожував підривом, уродженець Ковеля, має недостатньо міцні соціальні зв’язки та негативну репутацію, не судимий.



Слідчий суддя Сергій Панасюк задовольнив клопотання і застосував до «мінувальника» запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 днів, при цьому визначив йому розмір застави в сумі 107 360 гривень.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В присутності своїх родичів та працівників поліції ковельчанин усно повідомив про намір підірвати житловий будинок та інші приміщення поруч за допомогою підривного пристрою, який знаходиться при ньому, достовірно знаючи, що сказане ним не відповідає дійсності.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє Ковель.Media Інцидент стався 16 травня цього року. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками), що карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.Слідчий Ковельського районного управління поліції звернувся до суду із клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Відомо, що чоловік, який погрожував підривом, уродженець Ковеля, має недостатньо міцні соціальні зв’язки та негативну репутацію, не судимий.Слідчий суддязадовольнив клопотання і застосував до «мінувальника» запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 днів, при цьому визначив йому розмір застави в сумі 107 360 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію