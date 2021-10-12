У Луцьку – «Велодень-2023». ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку – «Велодень-2023». ФОТОРЕПОРТАЖ
Вулицями Луцька у єдиній колоні на велосипедах проїхалися сотні лучан різного віку і стилю катання. Таким чином діти і дорослі доєдналися до щорічної Всеукраїнської акції «Велодень-2023», яка мала благодійну мету.

Всеукраїнська акція «Велодень-2023» в обласному центрі Волині відбулася у неділю, 21 травня, повідомляє видання ВСН.

Близько 9-ї біля місцевого торгового центру «ПортСіті» почали збиратися охочі доєднатися до велозаїзду і стати частиною доброї справи, адже кошти під час дійства збирали для дітей воїнів Волині.

На території зібралося сотні лучан і гостей міста, які зі своїми двоколісними, прапорами, кульками у тони українського стягу чекати моменту, аби подолати завчасно визначений організаторами маршрут.

За словами директорки ТЦ «ПортСіті» Наталії Антоненко, всі, хто доєднався до заїзду, долучився заразом і до доброї справи, оскільки на Велодні збирали кошти дітям наших захисників на День захисту дітей, який відбудеться 1 червня у торговому центрі.

Перед початком велозаїзду голова спортивного клубу «Лучеськ» Олександр Оришко дав настанови учасникам. Він зауважив, що потрібно рухатися в колоні проїжджою частиною, дотримуватися дистанції і нікого не обганяти, оскільки це не змагання.

У Луцьку – «Велодень-2023». ФОТОРЕПОРТАЖ


Учасники велопробігу рухалися містом за таким маршрутом: ТЦ «Порт Сіті» – проспект Соборності – проспект Молоді – проспект Відродження – вулиця Рівненська – Київський майдан – проспект Волі – вулиця Винниченка – проспект Василя Мойсея – проспект Перемог – ТЦ «Порт Сіті».

Раніше у Луцькій міській раді повідомляли, що з 10:30 до 13:00 за цим маршрутом буде тимчасове зупинено руху транспорту.

За колоною рухалася карета швидкої допомоги, а за громадським порядком у цей час наглядали правоохоронці.

Після закінчення велопробігу відбувся розіграш подарунків, головний з яких – велосипед.


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Теги: Велодень, фоторепортаж
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