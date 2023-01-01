У Луцьку відкрили виставку розмальованих уламків зброї та амуніції

У Луцьку відкрили виставку розмальованих уламків зброї та амуніції
21 травня в Галереї мистецтв у Луцьку розпочала роботу виставка "Металевий відблиск". Уламки ракет, зброї, боєприпасів та амуніції розмальовували діти з Рожища, які називають себе батальйон "Бандерівці".

Про це повідомляє Суспільне.

Як розповіла волонтерка і організаторка виставки Вікторія Шварцкоп, в галереї відвідувачі можуть побачити майже 200 різних робіт.

Частину уламків та гільз розмалювали військові, під час проходження лікування в одному з медзакладів Луцька.

"Це все використані трофейні боєприпаси, які з передової передали бійці. Є трофейні каски ворога. Дещо привезли волонтери, дещо поштою з передової передали військові", – каже волонтерка.

У Луцьку відкрили виставку розмальованих уламків зброї та амуніції


Під час виставки діти збирають гроші на купівлю антидронової рушниці для 14- ОМБр, де служить батько однієї з "Бандерівців" – Марії Репш.

Окрім уламків та залишків зброї у виставковому залі також можна побачити світлини. На них – процес створення експонатів, перетворення зброї у мистецтво.

У Луцьку відкрили виставку розмальованих уламків зброї та амуніції


У Луцьку виставка триватиме тиждень. Зі слів Вікторії Шварцкоп, після цього усі роботи повезуть за кордон. Там їх виставлять на продаж. Виручені гроші спрямують на допомогу українським армійцям.

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Теги: виставка, трофеї
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