У Луцьку відкрили виставку розмальованих уламків зброї та амуніції





Про це



Як розповіла волонтерка і організаторка виставки Вікторія Шварцкоп, в галереї відвідувачі можуть побачити майже 200 різних робіт.



Частину уламків та гільз розмалювали військові, під час проходження лікування в одному з медзакладів Луцька.



"Це все використані трофейні боєприпаси, які з передової передали бійці. Є трофейні каски ворога. Дещо привезли волонтери, дещо поштою з передової передали військові", – каже волонтерка.







Під час виставки діти збирають гроші на купівлю антидронової рушниці для 14- ОМБр, де служить батько однієї з "Бандерівців" – Марії Репш.



Окрім уламків та залишків зброї у виставковому залі також можна побачити світлини. На них – процес створення експонатів, перетворення зброї у мистецтво.







У Луцьку виставка триватиме тиждень. Зі слів Вікторії Шварцкоп, після цього усі роботи повезуть за кордон. Там їх виставлять на продаж. Виручені гроші спрямують на допомогу українським армійцям.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 травня в Галереї мистецтв у Луцьку розпочала роботу виставка "Металевий відблиск". Уламки ракет, зброї, боєприпасів та амуніції розмальовували діти з Рожища, які називають себе батальйон "Бандерівці".Про це повідомляє Суспільне.Як розповіла волонтерка і організаторка виставки, в галереї відвідувачі можуть побачити майже 200 різних робіт.Частину уламків та гільз розмалювали військові, під час проходження лікування в одному з медзакладів Луцька."Це все використані трофейні боєприпаси, які з передової передали бійці. Є трофейні каски ворога. Дещо привезли волонтери, дещо поштою з передової передали військові", – каже волонтерка.Під час виставки діти збирають гроші на купівлю антидронової рушниці для 14- ОМБр, де служить батько однієї з "Бандерівців" –Окрім уламків та залишків зброї у виставковому залі також можна побачити світлини. На них – процес створення експонатів, перетворення зброї у мистецтво.У Луцьку виставка триватиме тиждень. Зі слів Вікторії Шварцкоп, після цього усі роботи повезуть за кордон. Там їх виставлять на продаж. Виручені гроші спрямують на допомогу українським армійцям.

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