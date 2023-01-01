Якою буде погода на Волині завтра, 22 травня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 22 травня, на Волині прогнозують мінливу хмарність без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують східний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура вночі становитиме 10-15° тепла, вдень 16-21° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують східний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура вночі становитиме 10-15° тепла, вдень 16-21° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода на Волині завтра, 22 травня
Сьогодні, 20:00
Яким буде літо 2023: прогноз синоптиків
Сьогодні, 17:50
У Луцьку – «Велодень-2023». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 16:45
Медіа