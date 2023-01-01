Якою буде погода на Волині завтра, 22 травня

Якою буде погода на Волині завтра, 22 травня
У понеділок, 22 травня, на Волині прогнозують мінливу хмарність без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують східний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 10-15° тепла, вдень 16-21° тепла.

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Теги: погода, синоптики, прогноз
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