Якою буде погода на Волині завтра, 22 травня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Синоптики прогнозують східний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.



Температура вночі становитиме 10-15° тепла, вдень 16-21° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 22 травня, на Волині прогнозують мінливу хмарність без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Синоптики прогнозують східний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.Температура вночі становитиме 10-15° тепла, вдень 16-21° тепла.

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