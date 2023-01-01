У Луцьку запобігли нещасному випадку: дівчина вилізла на дроти електромережі
Сьогодні, 19:56
Сьогодні о 17:48 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що в Луцьку на проспекті Соборності є загроза життю дівчини, яка перебувала на висоті понад 2,5 м тримаючись за дроти електропостачання.
Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.
Інформують, що рятувальники міськоі 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини під’їхали до людини на пожежному авто, змогли оперативно зняти її з небезпечного місця та передали медикам.
Обставини подіі з’ясовують правоохоронці.
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Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.
Інформують, що рятувальники міськоі 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини під’їхали до людини на пожежному авто, змогли оперативно зняти її з небезпечного місця та передали медикам.
Обставини подіі з’ясовують правоохоронці.
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