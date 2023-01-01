У Луцьку запобігли нещасному випадку: дівчина вилізла на дроти електромережі





Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.



Інформують, що рятувальники міськоі 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини під’їхали до людини на пожежному авто, змогли оперативно зняти її з небезпечного місця та передали медикам.



Обставини подіі з’ясовують правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні о 17:48 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що в Луцьку на проспекті Соборності є загроза життю дівчини, яка перебувала на висоті понад 2,5 м тримаючись за дроти електропостачання.Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.Інформують, що рятувальники міськоі 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини під’їхали до людини на пожежному авто, змогли оперативно зняти її з небезпечного місця та передали медикам.Обставини подіі з’ясовують правоохоронці.

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