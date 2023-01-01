Які дитсадки працюватимуть у Луцьку влітку
Сьогодні, 20:30
Протягом літнього періоду 42 дитячі садки у Луцьку не працюватимуть. Але буде декілька закладів, які прийматимуть дітей почергово.
Роботу закладів дошкільної освіти у літній період затвердив міськвиконкомвиконком.
Тож, у період з 12 червня по 4 серпня у Луцьку працюватимуть такі чергові дитсадки:
№ 6 (вулиця Архітектора Метельницького, 9);
№11 (проспект Соборності,6а);
№13 (вулиця Станіславського, 50а);
№20 (проспект Соборності, 35а);
№24 (вулиця Богомольця, 2в);
№27 (вулиця Євгена Коновальця, 10а).
Крім того, у період з 12 червня по 30 червня працюватимуть дошкільні заклади № 10 (вулиця Воїнів - Інтернаціоналістів, 8) та №25 (вулиця Чехова, 4).
Натомість з 12 червня до 4 серпня припинять роботу 42 ДНЗ.
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Роботу закладів дошкільної освіти у літній період затвердив міськвиконкомвиконком.
Тож, у період з 12 червня по 4 серпня у Луцьку працюватимуть такі чергові дитсадки:
№ 6 (вулиця Архітектора Метельницького, 9);
№11 (проспект Соборності,6а);
№13 (вулиця Станіславського, 50а);
№20 (проспект Соборності, 35а);
№24 (вулиця Богомольця, 2в);
№27 (вулиця Євгена Коновальця, 10а).
Крім того, у період з 12 червня по 30 червня працюватимуть дошкільні заклади № 10 (вулиця Воїнів - Інтернаціоналістів, 8) та №25 (вулиця Чехова, 4).
Натомість з 12 червня до 4 серпня припинять роботу 42 ДНЗ.
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