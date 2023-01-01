Які дитсадки працюватимуть у Луцьку влітку

Протягом літнього періоду 42 дитячі садки у Луцьку не працюватимуть. Але буде декілька закладів, які прийматимуть дітей почергово.Роботу закладів дошкільної освіти у літній період затвердив міськвиконкомвиконком.Тож, у період з 12 червня по 4 серпня у Луцьку працюватимуть такі чергові дитсадки:№ 6 (вулиця Архітектора Метельницького, 9);№11 (проспект Соборності,6а);№13 (вулиця Станіславського, 50а);№20 (проспект Соборності, 35а);№24 (вулиця Богомольця, 2в);№27 (вулиця Євгена Коновальця, 10а).Крім того, у період з 12 червня по 30 червня працюватимуть дошкільні заклади № 10 (вулиця Воїнів - Інтернаціоналістів, 8) та №25 (вулиця Чехова, 4).Натомість з 12 червня до 4 серпня припинять роботу 42 ДНЗ.