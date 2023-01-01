Які дитсадки працюватимуть у Луцьку влітку

Які дитсадки працюватимуть у Луцьку влітку
Протягом літнього періоду 42 дитячі садки у Луцьку не працюватимуть. Але буде декілька закладів, які прийматимуть дітей почергово.

Роботу закладів дошкільної освіти у літній період затвердив міськвиконкомвиконком.

Тож, у період з 12 червня по 4 серпня у Луцьку працюватимуть такі чергові дитсадки:

№ 6 (вулиця Архітектора Метельницького, 9);
№11 (проспект Соборності,6а);
№13 (вулиця Станіславського, 50а);
№20 (проспект Соборності, 35а);
№24 (вулиця Богомольця, 2в);
№27 (вулиця Євгена Коновальця, 10а).

Крім того, у період з 12 червня по 30 червня працюватимуть дошкільні заклади № 10 (вулиця Воїнів - Інтернаціоналістів, 8) та №25 (вулиця Чехова, 4).

Натомість з 12 червня до 4 серпня припинять роботу 42 ДНЗ.

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Теги: дитсадки, графік роботи, виконком
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