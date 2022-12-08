На Волині в ДТП загинули матір та донька з Харківщини: як покарали винуватця





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, - пишуть



Смертельна ДТП, в якій постраждала сім’я переселенців, трапилася 30 червня минулого року.



Водій «Опель Вектра» Микола Х., рухаючись другорядною дорогою, під час проїзду нерегульованого перехрестя нерівнозначних доріг не виконав вимоги дорожнього знаку «дати дорогу» та не надав дорогу УАЗ 3741, який рухався головною.



В результаті ДТП смертельні травми отримала жінка та малолітня дівчинка, які були пасажирами «Опель». Ще двоє дітей отримали травми середнього ступеня тяжкості. Також постраждав водій «буханки».



Микола Х., який працює на посаді майстра виробничого навчання в Центрі професійної освіти у Володимирі, визнав свою вину у вчиненні ДТП, підтвердивши обставини.



Водій розумів, що керував автомобілем, де кількість пасажирів перевищувала допустиму. Але погодився взяти стільки людей, щоб вони отримали більшу кількість гуманітарної допомоги у Нововолинську.



Чоловік щиро розкаювався у вчиненому, розуміючи, що загиблих не повернеш до життя.



Зазначив, що тяжко переживає події цього злощасного дня. Волинянин просив не позбавляти його волі. Також зазначив, що відшкодував кошти медзакладам за лікування постраждалих.



Чоловік загиблої жінки, який через місяць після ДТП разом із дітьми повернувся на Харківщину, не мав претензій до обвинуваченого та не наполягав на суворому покаранні.



Таку ж думку висловив і водій «УАЗ», який відзначив, що під момент ДТП збіглося кілька несприятливих обставин.



Врахувавши всі обставини, суд призначив винуватцю ДТП п'ять років позбавлення волі та на три роки заборонив керувати авто. Проте основне покарання замінив трьома роками іспитового терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинський суд призначив три роки іспитового терміну 23-річному водієві за ДТП, в результаті якої загинули переселенки з Харкова – жінка та її малолітня дочка.Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, - пишуть Волинські новини Смертельна ДТП, в якій постраждала сім’я переселенців, трапилася 30 червня минулого року.Водій «Опель Вектра»., рухаючись другорядною дорогою, під час проїзду нерегульованого перехрестя нерівнозначних доріг не виконав вимоги дорожнього знаку «дати дорогу» та не надав дорогу УАЗ 3741, який рухався головною.В результаті ДТП смертельні травми отримала жінка та малолітня дівчинка, які були пасажирами «Опель». Ще двоє дітей отримали травми середнього ступеня тяжкості. Також постраждав водій «буханки».Микола Х., який працює на посаді майстра виробничого навчання в Центрі професійної освіти у Володимирі, визнав свою вину у вчиненні ДТП, підтвердивши обставини.Водій розумів, що керував автомобілем, де кількість пасажирів перевищувала допустиму. Але погодився взяти стільки людей, щоб вони отримали більшу кількість гуманітарної допомоги у Нововолинську.Чоловік щиро розкаювався у вчиненому, розуміючи, що загиблих не повернеш до життя.Зазначив, що тяжко переживає події цього злощасного дня. Волинянин просив не позбавляти його волі. Також зазначив, що відшкодував кошти медзакладам за лікування постраждалих.Чоловік загиблої жінки, який через місяць після ДТП разом із дітьми повернувся на Харківщину, не мав претензій до обвинуваченого та не наполягав на суворому покаранні.Таку ж думку висловив і водій «УАЗ», який відзначив, що під момент ДТП збіглося кілька несприятливих обставин.Врахувавши всі обставини, суд призначив винуватцю ДТП п'ять років позбавлення волі та на три роки заборонив керувати авто. Проте основне покарання замінив трьома роками іспитового терміну.

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