Завтра у Луцькому районі попрощаються із 44-річним Героєм Валентином Луцьом
Сьогодні, 23:00
У понеділок, 22 травня 2023 року, тіло загиблого Героя Валентина Борисовича Луця привезуть до рідної домівки в село Квітневе Доросинівської громади.
Про це повідомили у громаді.
Місцевих просять орієнтовно о 11 годині живим коридором зустріти земляка.
О 12 годині відбудеться поминальна панахида. Поховають Героя на місцевому кладовищі.
«Приносимо щирі співчуття родині, близьким та друзями Валентина. Поділяємо їхнє горе», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, життя захисника обірвалося внаслідок вибухової травми, яку він отримав біля населеного пункту Стельмахівка, Луганської області, при захисті Батьківщини. Захисник виявив стійкість та мужність, під час виконання бойових завдань в складі підрозділу.
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Про це повідомили у громаді.
Місцевих просять орієнтовно о 11 годині живим коридором зустріти земляка.
О 12 годині відбудеться поминальна панахида. Поховають Героя на місцевому кладовищі.
«Приносимо щирі співчуття родині, близьким та друзями Валентина. Поділяємо їхнє горе», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, життя захисника обірвалося внаслідок вибухової травми, яку він отримав біля населеного пункту Стельмахівка, Луганської області, при захисті Батьківщини. Захисник виявив стійкість та мужність, під час виконання бойових завдань в складі підрозділу.
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