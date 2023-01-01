Завтра у Луцькому районі попрощаються із 44-річним Героєм Валентином Луцьом

Завтра у Луцькому районі попрощаються із 44-річним Героєм Валентином Луцьом
У понеділок, 22 травня 2023 року, тіло загиблого Героя Валентина Борисовича Луця привезуть до рідної домівки в село Квітневе Доросинівської громади.

Про це повідомили у громаді.

Місцевих просять орієнтовно о 11 годині живим коридором зустріти земляка.

О 12 годині відбудеться поминальна панахида. Поховають Героя на місцевому кладовищі.

«Приносимо щирі співчуття родині, близьким та друзями Валентина. Поділяємо їхнє горе», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, життя захисника обірвалося внаслідок вибухової травми, яку він отримав біля населеного пункту Стельмахівка, Луганської області, при захисті Батьківщини. Захисник виявив стійкість та мужність, під час виконання бойових завдань в складі підрозділу.

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Теги: війна, росія, Україна
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