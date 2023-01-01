Завтра у Луцькому районі попрощаються із 44-річним Героєм Валентином Луцьом

Валентина Борисовича Луця привезуть до рідної домівки в село Квітневе Доросинівської громади.



Про це повідомили у громаді.



Місцевих просять орієнтовно о 11 годині живим коридором зустріти земляка.



О 12 годині відбудеться поминальна панахида. Поховають Героя на місцевому кладовищі.



«Приносимо щирі співчуття родині, близьким та друзями Валентина. Поділяємо їхнє горе», – йдеться у дописі.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 22 травня 2023 року, тіло загиблого Герояпривезуть до рідної домівки в село Квітневе Доросинівської громади.Про це повідомили у громаді.Місцевих просять орієнтовно о 11 годині живим коридором зустріти земляка.О 12 годині відбудеться поминальна панахида. Поховають Героя на місцевому кладовищі.«Приносимо щирі співчуття родині, близьким та друзями Валентина. Поділяємо їхнє горе», – йдеться у дописі.Нагадаємо, життя захисника обірвалося внаслідок вибухової травми , яку він отримав біля населеного пункту Стельмахівка, Луганської області, при захисті Батьківщини. Захисник виявив стійкість та мужність, під час виконання бойових завдань в складі підрозділу.

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