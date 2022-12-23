Хлопчина ожив: 25-річний боєць з Луцька відновлює мову після поранення. ВІДЕО

Хлопчина ожив: 25-річний боєць з Луцька відновлює мову після поранення. ВІДЕО
У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни фахівці відновлюють мовленнєву активність військовослужбовців.

Про це розповіла Суспільному завідувачка відділення реабілітації Антоніна Криштальська.

25-річний боєць Олег Солодуха відновлює мову та мовлення після поранення.

До початку повномасштабного вторгнення лучанин жив розміреним цивільним життям: працював заступником керуючого в одному з магазинів. Каже: активно займався спортом – бігав, брав участь у марафоні і готувався продовжити цю справу.

Захищати країну пішов торік у вересні. Полігон, поводження зі зброєю і робота в команді – цього вчили у Житомирі, каже хлопець. Далі – у бій.

Поранення отримав у Білогорівці Луганської області 14 грудня минулого року. Втратив пам'ять. Стабілізували стан, – каже Олег, – у госпіталі Краматорська, знає це з розповідей побратимів. Потім були лікарні Дніпра, Луцька, Львова.

«В мене було кульове поранення в плече і щелепу. У Львові мені скріпили щелепу, на місце не поставили. Операції не робили. Ніс зламаний. Глухий на праве вухо», – розповідає Олег.

Хлопець потрапив у стаціонар Волинського обласного госпіталю ветеранів війни по медичній евакуації з обласної лікарні у важкому стані, – розказує завідувачка відділення неврології Інна Ніколайчук.

«Там переломи були в голові кісток – виличної кістки. І нижньої щелепи. І плечової кістки. Логоневроз. Повністю глухота на праве вухо. Хлопець був закритий, з порушенням мови, погана дикція була, тривожний стан, настрій, увага», – описує стан пораненого бійця лікарка.

З бійцем почали займатися психологи, психіатри та невропатологи – ожили м'язи мімічні, хлопчина ожив, – каже Інна Ніколайчук.

У відділенні реабілітації з військовослужбовцем працювали ерготерапевти і логопеди, – каже завідувачка Антоніна Криштальська. Далі – робота з терапевтом мови і мовлення.

Для викладачки Наталії Журавльової заняття з Олегом – перший досвід роботи з бійцем. Жінка має десятирічний досвід викладання сценічної мови. На базі освітнього хабу Волині, – каже, – розробили курс голосотворення і відновлення мови. Зараз практикують.


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Теги: госпіталь, Волинь, відновлення мови, поранення
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