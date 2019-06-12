Яким буде літо 2023: прогноз синоптиків

Яким буде літо 2023: прогноз синоптиків
Цей тиждень в Україні вже теплий та переважно сонячний. Поступово температура підвищується та наближається до літніх показників.

Аби розповісти, якою ж вона буде у червні, липні та серпні, 24 Канал зібрав прогноз синоптиків, кліматологів та метеорологів.

Прогноз від Наталії Птухи

Раніше про погоду влітку 24 Канал запитав у синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи. Офіційних прогнозів щодо конкретної температури чи кількості опадів ще немає. Однак, науковці відстежують певні тенденції.

Вчені говорять, що червень у межах норми має бути, а от липень і серпень може бути трохи вищим за норму, зазначила Наталія Птуха.

Середня місячна температура у червні в Україні становить 19,1 градуса.

Дані Всесвітньої метеорологічної організації

Важливо знати, що погода на Землі залежить від багатьох глобальних чинників. Цікаво, що на регіон, де розташована Україна, впливають процеси у Тихому океані. Зокрема, холодна течія Ла-Нінья та тепла – Ель-Ніньйо.

Упродовж останніх трьох років домінувала Ла-Нінья.Через що і спостерігалося певне зниження температури. Однак, зараз ми вже перебуваємо у так званій нейтральній фазі.

Науковці Всесвітньої метеорологічної організації прогнозують, що якраз-таки на середину літа вже буде відновлюватися протилежний процес – Ель-Ніньйо, під час якого підвищується температура.

Розвиток Ель-Ніньйо, швидше за все, призведе до нового сплеску глобального потепління та збільшить шанси побити температурні рекорди, підкреслив генеральний секретар ВМО, професор Петтері Таалас.

Водночас науковці зазначають, що вплив на глобальну температуру зазвичай проявляється через рік після розвитку Ель-Ніньйо. Тому, ймовірно, буде найбільш очевидним вже у 2024-му. Тож, якщо не це літо, то вже наступне, скоріш за все, буде спекотнішим за попередні.

Прогноз від Вазіри Мартазінової

Вазіра Мартазінова у коментарі УНІАН розповіла, що початок "гарного літа" очікується вже з середини червня.

З другої половини червня – це буде вже починатися гарне літо. Там температура вирівняється і піде на літні показники, зазначила метеорологиня.

Як зміна клімату вплинула на погоду влітку

В ексклюзивному блозі 24 Каналу провідна наукова співробітниця Інституту геофізики Національної академії наук України Світлана Бойченко розповіла про зміни клімату.

Зокрема, зазначила, що за останні 120 – 140 років приземна температура повітря підвищилася на 1,2 – 1, 3 градуси за рік. Втім, в останнє тридцятиліття потепління інтенсифікувалося і температура вже підвищується з темпом 0,2 – 0,4 градуса на рік.

Кліматологиня додала, що відбулися певні зміни й у сезонному ході режимів температури та зволоження. Так зими стали теплими й малосніжними, а літа більш спекотними й посушливими.

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Теги: прогноз, синоптики, літо
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