Американські військові почнуть тренувати українських пілотів для F-16

Американські військові почнуть тренувати українських пілотів для F-16
Американські військові почнуть тренувати українських пілотів для F-16.

Про це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив на пресконференції після саміту G7 у Японії.

«Я сказав Зеленському, що буде розпочате навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16, щоб підтримати здатність України себе захистити… краще ніж раніше», — сказав він.

Президент США підтвердив спільну і непохитну відданість країн-членів G7 підтримці Україні, котра протистоїть жорстокій агресії росії.

«Разом з нашими партнерськими країнами ми ще раз підкреслили необхідність справедливого миру, який би поважав територіальну цілісність та суверенітет, принципи, закладені в Статуті ООН. росія розпочала цю війну і росія може припинити цю війну сьогодні. До того часу необхідно щоби Україна мала можливість захистити свою територію», — зазначив Джо Байден.

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Теги: F-16, Джо Байден
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