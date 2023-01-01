Американські військові почнуть тренувати українських пілотів для F-16.Про це президент Сполучених Штатів Америкиповідомив на пресконференції після саміту G7 у Японії.«Я сказав, що буде розпочате навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16, щоб підтримати здатність України себе захистити… краще ніж раніше», — сказав він.Президент США підтвердив спільну і непохитну відданість країн-членів G7 підтримці Україні, котра протистоїть жорстокій агресії росії.«Разом з нашими партнерськими країнами ми ще раз підкреслили необхідність справедливого миру, який би поважав територіальну цілісність та суверенітет, принципи, закладені в Статуті ООН. росія розпочала цю війну і росія може припинити цю війну сьогодні. До того часу необхідно щоби Україна мала можливість захистити свою територію», — зазначив Джо Байден.