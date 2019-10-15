Понад 400 боржників за послуги водопостачання: У Луцькій громаді почали блокувати банківські рахунки
Сьогодні, 11:05
КП «Луцькводоканал» упродовж двох років відпрацьовувало різні методи роботи з боржниками – застосовувалися оповіщення, попередження, візити та детальне інформування боржників.
Про це повідомляють у пресслужбі «Луцькводоканалу».
Наразі підприємство відпрацювало модель, яка спонукає боржників оплачувати свої борги дуже швидко і в повному обсязі.
На сьогодні, вже понад 400 боржників за послуги водопостачання і водовідведення зафіксовано в судовому порядку й автоматично передано до виконання приватному виконавцю. За чотири місяці 2023 року подано позовів на загальну суму 7,4 млн грн.
Робота з боржниками пришвидшилась завдяки тому, що цю діяльність провадять приватні виконавці, а не тільки державні, як це було в минулому. Нова модель роботи діє дуже швидко та ефективно, адже боржникам оперативно блокуються усі їхні картки й рахунки, усі фінансові та майнові операції тощо, відповідно до прийнятих вимог законодавства. Зазвичай у таких ситуаціях боржник дуже швидко знаходить можливість сплатити увесь свій борг.
"Тому закликаємо всіх боржників за послуги водопостачання і водовідведення погасити свої заборгованості якомога швидше, оскільки упродовж цього року підприємство планує охопити всіх боржників судовими рішеннями й всі вони будуть передаватися приватному виконавцю. Таким чином буде досягнуто справедливості відносно тих сумлінних споживачів, які сплачують за комунальні послуги своєчасно навіть за нинішніх надскладних умов. І дуже важливо, що таких відповідальних споживачів у Луцькій громаді – більшість. Приблизно 19 із 20 споживачів є порядними й відповідальними в питанні оплати за послуги водопостачання і водовідведення у Луцькій громаді", - наголошують у "Луцькводоканалі".
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Про це повідомляють у пресслужбі «Луцькводоканалу».
Наразі підприємство відпрацювало модель, яка спонукає боржників оплачувати свої борги дуже швидко і в повному обсязі.
На сьогодні, вже понад 400 боржників за послуги водопостачання і водовідведення зафіксовано в судовому порядку й автоматично передано до виконання приватному виконавцю. За чотири місяці 2023 року подано позовів на загальну суму 7,4 млн грн.
Робота з боржниками пришвидшилась завдяки тому, що цю діяльність провадять приватні виконавці, а не тільки державні, як це було в минулому. Нова модель роботи діє дуже швидко та ефективно, адже боржникам оперативно блокуються усі їхні картки й рахунки, усі фінансові та майнові операції тощо, відповідно до прийнятих вимог законодавства. Зазвичай у таких ситуаціях боржник дуже швидко знаходить можливість сплатити увесь свій борг.
"Тому закликаємо всіх боржників за послуги водопостачання і водовідведення погасити свої заборгованості якомога швидше, оскільки упродовж цього року підприємство планує охопити всіх боржників судовими рішеннями й всі вони будуть передаватися приватному виконавцю. Таким чином буде досягнуто справедливості відносно тих сумлінних споживачів, які сплачують за комунальні послуги своєчасно навіть за нинішніх надскладних умов. І дуже важливо, що таких відповідальних споживачів у Луцькій громаді – більшість. Приблизно 19 із 20 споживачів є порядними й відповідальними в питанні оплати за послуги водопостачання і водовідведення у Луцькій громаді", - наголошують у "Луцькводоканалі".
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