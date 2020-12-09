Вистрілили в голову: судили замовника та трьох виконавців вбивства 46-річного чоловіка у Ковелі





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Зазначимо, що тіло вбитого 46-річного Володимира Чериби виявили у вересні 2019 року. Чоловік був з простреленою головою, а його тіло прикопали на околиці Ковеля.



Згодом поліція затримала чотирьох підозрюваних. Слідство встановило, що вбивство замовив волинянин Сергій С. на грунті ревнощів: він начебто дізнався, що його дружина зраджує йому з потерпілим. За версією слідства, виконавцями були троє людей: уродженець Грузії Віталій Г., його рідний брат Руслан, який має бойовий досвід на Кавказі, а відвіз їх на місце злочину ще один уродженець Грузії Букія М.



Діючи за заздалегідь продуманим планом, зловмисники зателефонували до потерпілого і запропонували зустрітись під приводом виконання будівельних робіт. Зустріч призначили на території недіючого кафе. Коли потерпілий приїхав, нападники запропонували піти за кафе, аби показати «об'єкт будівництва», але натомість вони раптово нанесли йому декілька ударів, а після цього один з них вистрелив чоловікові у голову. Потому тіло відтягнули глибше у ліс і прикопали.



Допитаний у суді замовник вбивства не визнав провину. «Відповідати на будь-чиї питання не бажає, оскільки за всі роки з початку досудового розслідування і по даний час став емоційно виснаженим та зневіреним у справедливості, а також шокованим від методів роботи поліції, їхньому вмінню чинити тиск на людей та фабрикувати докази», – зазначив чоловік.



Усі інші підозрювані також категорично заперечили провину і заявили, що нікого не вбивали. Однак на підставі свідчень знайомих, доказів та телефонних дзвінків суд визнав усіх чоловіків винними у замовному вбивстві.



Суддя Андрій Сівчук призначив 12 років тюрми замовнику вбивства. Виконавці вбивства отримали по 10, 11 та 12 років тюрми, а також суд постановив конфіскувати у них все майно. Крім того, вони повинні заплатити родині загиблого 1,5 млн грн моральної шкоди.



Вирок поки ще не набрав законної сили, обвинувачені можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький суд виніс вирок у резонансній справі щодо замовного вбивства 46-річного мешканця Ковеля. Замовник злочину отримав 12 років тюрми, а троє виконавців – по 10, 11 та 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Також обвинувачені повинні заплатити родичам загиблого 1,5 млн грн моральної компенсації.Про це пише ZAXID.NET Зазначимо, що тіло вбитого 46-річноговиявили у вересні 2019 року. Чоловік був з простреленою головою, а його тіло прикопали на околиці Ковеля.Згодом поліція затримала чотирьох підозрюваних. Слідство встановило, що вбивство замовив волинянин. на грунті ревнощів: він начебто дізнався, що його дружина зраджує йому з потерпілим. За версією слідства, виконавцями були троє людей: уродженець Грузії., його рідний брат, який має бойовий досвід на Кавказі, а відвіз їх на місце злочину ще один уродженець ГрузіїДіючи за заздалегідь продуманим планом, зловмисники зателефонували до потерпілого і запропонували зустрітись під приводом виконання будівельних робіт. Зустріч призначили на території недіючого кафе. Коли потерпілий приїхав, нападники запропонували піти за кафе, аби показати «об'єкт будівництва», але натомість вони раптово нанесли йому декілька ударів, а після цього один з них вистрелив чоловікові у голову. Потому тіло відтягнули глибше у ліс і прикопали.Допитаний у суді замовник вбивства не визнав провину. «Відповідати на будь-чиї питання не бажає, оскільки за всі роки з початку досудового розслідування і по даний час став емоційно виснаженим та зневіреним у справедливості, а також шокованим від методів роботи поліції, їхньому вмінню чинити тиск на людей та фабрикувати докази», – зазначив чоловік.Усі інші підозрювані також категорично заперечили провину і заявили, що нікого не вбивали. Однак на підставі свідчень знайомих, доказів та телефонних дзвінків суд визнав усіх чоловіків винними у замовному вбивстві.Суддяпризначив 12 років тюрми замовнику вбивства. Виконавці вбивства отримали по 10, 11 та 12 років тюрми, а також суд постановив конфіскувати у них все майно. Крім того, вони повинні заплатити родині загиблого 1,5 млн грн моральної шкоди.Вирок поки ще не набрав законної сили, обвинувачені можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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