Зарплата від 20 до 50 тисяч гривень: волинян кличуть на роботу
Сьогодні, 10:20
Для того, аби добре заробляти, не обов’язково шукати роботу в інших областях чи за кордоном. На Волині є чимало хороших пропозицій від роботодавців.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу Конкурент TV.
Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП найбільш оплачуваних вакансій цього тижня:
- У Ковелі на роботу шукають водія. Зарплата – 50 тис. грн.
- На Маневиччині шукають водія автотранспортних засобів. Зарплата – 30 тис. грн.
- У Луцьку шукають водія для роботи на сміттєвозі. Зарплата – 21 тис. грн.
- У Луцькій громаді шукають на роботу головного бухгалтера. За роботу платитимуть 20 тис. грн.
- У Луцьку є вакансія для кухаря. Зарплата – 20 тис. грн.
- У село Тойкут, що у Ковельському районі, на роботу потрібен оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок. Платитимуть – 20 тис. грн.
- У Нововолинську є вакансія для обвалювальника тушок птиці. Зарплата – 20 тис. грн.
- Також у Нововолинську шукають оператора потоково-автоматичної лінії. Зарплата – 20 тис. грн.
- У Луцьку є вакансія для торгового представника. Зарплата – 19 000 тис. грн.
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Про це йдеться в сюжеті телеканалу Конкурент TV.
Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП найбільш оплачуваних вакансій цього тижня:
- У Ковелі на роботу шукають водія. Зарплата – 50 тис. грн.
- На Маневиччині шукають водія автотранспортних засобів. Зарплата – 30 тис. грн.
- У Луцьку шукають водія для роботи на сміттєвозі. Зарплата – 21 тис. грн.
- У Луцькій громаді шукають на роботу головного бухгалтера. За роботу платитимуть 20 тис. грн.
- У Луцьку є вакансія для кухаря. Зарплата – 20 тис. грн.
- У село Тойкут, що у Ковельському районі, на роботу потрібен оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок. Платитимуть – 20 тис. грн.
- У Нововолинську є вакансія для обвалювальника тушок птиці. Зарплата – 20 тис. грн.
- Також у Нововолинську шукають оператора потоково-автоматичної лінії. Зарплата – 20 тис. грн.
- У Луцьку є вакансія для торгового представника. Зарплата – 19 000 тис. грн.
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