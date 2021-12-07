Зарплата від 20 до 50 тисяч гривень: волинян кличуть на роботу

Зарплата від 20 до 50 тисяч гривень: волинян кличуть на роботу
Для того, аби добре заробляти, не обов’язково шукати роботу в інших областях чи за кордоном. На Волині є чимало хороших пропозицій від роботодавців.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу Конкурент TV.

Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП найбільш оплачуваних вакансій цього тижня:

- У Ковелі на роботу шукають водія. Зарплата – 50 тис. грн.
- На Маневиччині шукають водія автотранспортних засобів. Зарплата – 30 тис. грн.
- У Луцьку шукають водія для роботи на сміттєвозі. Зарплата – 21 тис. грн.
- У Луцькій громаді шукають на роботу головного бухгалтера. За роботу платитимуть 20 тис. грн.
- У Луцьку є вакансія для кухаря. Зарплата – 20 тис. грн.
- У село Тойкут, що у Ковельському районі, на роботу потрібен оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок. Платитимуть – 20 тис. грн.
- У Нововолинську є вакансія для обвалювальника тушок птиці. Зарплата – 20 тис. грн.
- Також у Нововолинську шукають оператора потоково-автоматичної лінії. Зарплата – 20 тис. грн.
- У Луцьку є вакансія для торгового представника. Зарплата – 19 000 тис. грн.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: робота, вакансії, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Держприкордонслужба зафіксувала збільшення кількості російських військових в Білорусі
Сьогодні, 10:45
Військові волинської бригади нагородили 7-річну дівчинку «званням» найкращого командира за її вклад у перемогу
Сьогодні, 10:35
Зарплата від 20 до 50 тисяч гривень: волинян кличуть на роботу
Сьогодні, 10:20
На Волині пенсіонерка на «Мазді» збила мотоцикліста
Сьогодні, 10:05
Ворог вдарив ракетами по Дніпропетровщині, пошкоджені 10 будинків
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
Де та на яку зарплату пропонують роботу кухарям на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ Де та на яку зарплату пропонують роботу кухарям на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
07 грудень, 2021, 13:23
Де на Волині і на яку зарплату шукають авторемонтників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ Де на Волині і на яку зарплату шукають авторемонтників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
01 грудень, 2021, 13:45
Де на Волині і на яку зарплату шукають газорізальників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ Де на Волині і на яку зарплату шукають газорізальників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
23 листопад, 2021, 13:50
Де на Волині і на яку зарплату шукають майстрів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ Де на Волині і на яку зарплату шукають майстрів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
15 листопад, 2021, 17:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Держприкордонслужба зафіксувала збільшення кількості російських військових в Білорусі
Сьогодні, 10:45
 0
Військові волинської бригади нагородили 7-річну дівчинку «званням» найкращого командира за її вклад у перемогу
Сьогодні, 10:35
 0
Зарплата від 20 до 50 тисяч гривень: волинян кличуть на роботу
Сьогодні, 10:20
 0
На Волині пенсіонерка на «Мазді» збила мотоцикліста
Сьогодні, 10:05
 0
Ворог вдарив ракетами по Дніпропетровщині, пошкоджені 10 будинків
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8