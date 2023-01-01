Ворог вдарив ракетами по Дніпропетровщині, пошкоджені 10 будинків





Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.



"Вночі ворог вдарив ракетами по Криворізькому району. Понівечив житловий сектор. Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Головне – минулося без жертв", - зазначив він.



Лисак також повідомив, що було гучно й на Нікопольщині. По району російська армія відкривала вогонь тричі. З важкої артилерії цілила по Нікополю.



За даними ОВА, люди не постраждали.



Нагадаємо, вночі



На Одещині

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