Окупанти заявили про приліт по Чонгарському мосту на кордоні з Кримом. ФОТО





Про це повідомив так званий «голова» півострова Сергій Аксьонов. Про це повідомляє



«Вночі було завдано удару по Чонгарському мосту. Постраждалих немає. На цей момент вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу. Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна. Про можливість руху буде повідомлено протягом години», - повідомив він.



Про удари також повідомив херсонський гауляйтер Володимир Сальдо. За його словами, пошкоджено кілька мостів. Сальдо пише, що удар по них нібито нанесли ракетами Storm Shadow.



Крим із Херсонською областю з'єднує три дороги: дві в районі Вірменська (через Каланчак та Чаплинку) та один у районі Джанкоя – через Чонгар.



Саме дорога через Чонгар найзручніша для перевезення військової техніки в Запорізьку область. Однак ця дорога сьогодні була атакована.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст.Про це повідомив так званий «голова» півостроваПро це повідомляє Главком. «Вночі було завдано удару по Чонгарському мосту. Постраждалих немає. На цей момент вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу. Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна. Про можливість руху буде повідомлено протягом години», - повідомив він.Про удари також повідомив херсонський гауляйтер. За його словами, пошкоджено кілька мостів. Сальдо пише, що удар по них нібито нанесли ракетами Storm Shadow.Крим із Херсонською областю з'єднує три дороги: дві в районі Вірменська (через Каланчак та Чаплинку) та один у районі Джанкоя – через Чонгар.Саме дорога через Чонгар найзручніша для перевезення військової техніки в Запорізьку область. Однак ця дорога сьогодні була атакована.

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