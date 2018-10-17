Окупанти заявили про приліт по Чонгарському мосту на кордоні з Кримом. ФОТО

Окупанти заявили про приліт по Чонгарському мосту на кордоні з Кримом. ФОТО
У ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст.

Про це повідомив так званий «голова» півострова Сергій Аксьонов. Про це повідомляє Главком.

«Вночі було завдано удару по Чонгарському мосту. Постраждалих немає. На цей момент вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу. Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна. Про можливість руху буде повідомлено протягом години», - повідомив він.

Про удари також повідомив херсонський гауляйтер Володимир Сальдо. За його словами, пошкоджено кілька мостів. Сальдо пише, що удар по них нібито нанесли ракетами Storm Shadow.

Крим із Херсонською областю з'єднує три дороги: дві в районі Вірменська (через Каланчак та Чаплинку) та один у районі Джанкоя – через Чонгар.

Саме дорога через Чонгар найзручніша для перевезення військової техніки в Запорізьку область. Однак ця дорога сьогодні була атакована.

Окупанти заявили про приліт по Чонгарському мосту на кордоні з Кримом. ФОТО


Окупанти заявили про приліт по Чонгарському мосту на кордоні з Кримом. ФОТО


Окупанти заявили про приліт по Чонгарському мосту на кордоні з Кримом. ФОТО

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Теги: Чонгарський міст, Крим, вибух
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Коментарі 1
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ТРИКРАТНИЙ КРАДІЙ ПЕНСІЙ КЛОУН зеленський ХYЙЛО ШОБ ТИ ЗДОХ ГАД КРАДУЩИЙ мізерні пенсії!!! на вкраденних пенсіях щастя тобі ніколи не буде зе-урод через прокльони обкраденних тобою пенсіонерів!!
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