Курс валют у Луцьку 22 червня
Сьогодні, 09:05
22 червня готівковий курс долара становить 36.50, продають його за 37.30.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.62, а продають за – 40.94.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.06, а продають за 9.20.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.62, а продають за – 40.94.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.06, а продають за 9.20.
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