За минулу добу ЗСУ знищили ще 650 окупантів

За минулу добу ЗСУ знищили ще 650 окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 22 червня.

Отже, загальні бойові втрати противника станом на 22.06.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 222650 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4013 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7783 (+12) од,
- артилерійських систем – 3941 (+21) од,
- РСЗВ – 617 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 376 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 307 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1214 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11) од,
- спеціальна техніка ‒ 539 (+0).

За минулу добу ЗСУ знищили ще 650 окупантів

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Теги: втрати окупантів, Росія
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