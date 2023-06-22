За минулу добу ЗСУ знищили ще 650 окупантів





Отже, загальні бойові втрати противника станом на 22.06.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 222650 (+650) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 4013 (+7) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7783 (+12) од,

- артилерійських систем – 3941 (+21) од,

- РСЗВ – 617 (+2) од,

- засоби ППО ‒ 376 (+1) од,

- літаків – 314 (+0) од,

- гелікоптерів – 307 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10),

- крилаті ракети ‒ 1214 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11) од,

- спеціальна техніка ‒ 539 (+0).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 22 червня.Отже, загальні бойові втрати противника станом на 22.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 222650 (+650) осіб ліквідовано,- танків ‒ 4013 (+7) од,- бойових броньованих машин ‒ 7783 (+12) од,- артилерійських систем – 3941 (+21) од,- РСЗВ – 617 (+2) од,- засоби ППО ‒ 376 (+1) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 307 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10),- крилаті ракети ‒ 1214 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11) од,- спеціальна техніка ‒ 539 (+0).

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