На Одещині збили три дрони, але є влучання





Про це повідомила начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.



За її словами, влучання "Shahed" не критичне та без загиблих.



"Ніч неспокійна. Ворог намагається застосовувати нові тактики, вишукує способи, як обійти нашу ППО. Є на Одещині збиття трьох "Shahed". Є, на жаль, і влучання. Уточнюємо обстановку. Жертв людей немає. Критичного влучання немає теж, - розповіла вона.



Нагадаємо, вночі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі проти четверга, 22 червня, над Одещиною збили три безпілотники типу "Shahed". Зафіксоване влучання дронів. Втім, наслідки атаки не критичні.Про це повідомила начальниця пресцентру сил охорони та оборони ПівдняЗа її словами, влучання "Shahed" не критичне та без загиблих."Ніч неспокійна. Ворог намагається застосовувати нові тактики, вишукує способи, як обійти нашу ППО. Є на Одещині збиття трьох "Shahed". Є, на жаль, і влучання. Уточнюємо обстановку. Жертв людей немає. Критичного влучання немає теж, - розповіла вона.Нагадаємо, вночі стався вибух у Києві в 16-поверхівці: 2 загиблих, пошукові роботи тривають.

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