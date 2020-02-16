На Волині пенсіонерка на «Мазді» збила мотоцикліста

На Волині пенсіонерка на «Мазді» збила мотоцикліста
На Волині судили пенсіонерку, яка за кермом легковика збила мотоцикліста. Жінка не увімкнула сигнал повороту на перехресті.

У вироку Турійського районного суду йдеться про те, що ДТП трапилася 28 липня 2021 року на автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече», - пишуть Волинські новини.

На вулиці Луцькій у селі Колодяжне водійка Mazda 3 Наталія Ш., повертаючи ліворуч на вулицю Лесі Українки, не увімкнула сигнал повороту та не надала дороги мотоциклу SHINERAY XY400GY-3, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок чого транспортні засоби зіткнулися. В результаті ДТП мотоцикліст отримав тяжкі тілесні ушкодження, серед яких відкриті переломи кісток.

Про водійку відомо, що вона народилася у селі Стобихівка Камінь-Каширського району, розлучена та є пенсіонеркою. Жінка визнала свою провину в ДТП, повідомивши, що частково відшкодувала потерпілому заподіяну шкоду. Вона просила у постраждалого чоловіка вибачення.

Потерпілий мотоцикліст пригадав, що на момент ДТП він рухався в потоці транспортних засобів. На перехресті автомобіль обвинуваченої здійснив з ним зіткнення. Події після аварії він не пам’ятав, бо втратив свідомість.

Врахувавши обставини справи, суд призначив винуватиці ДТП покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на один рік, яке замінив на два роки іспитового терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, пенсіонерка, мотоцикліст, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військові волинської бригади нагородили 7-річну дівчинку «званням» найкращого командира за її вклад у перемогу
Сьогодні, 10:35
Зарплата від 20 до 50 тисяч гривень: волинян кличуть на роботу
Сьогодні, 10:20
На Волині пенсіонерка на «Мазді» збила мотоцикліста
Сьогодні, 10:05
Ворог вдарив ракетами по Дніпропетровщині, пошкоджені 10 будинків
Сьогодні, 09:45
На Одещині збили три дрони, але є влучання
Сьогодні, 09:37
Схожі новини
Винуватець моторошної аварії на Волині відбувся умовним терміном Винуватець моторошної аварії на Волині відбувся умовним терміном
16 лютий, 2020, 21:41
На Волині мотоцикліст потрапив у ДТП: його забрала «швидка» На Волині мотоцикліст потрапив у ДТП: його забрала «швидка»
19 червень, 12:32
Працівниця луцького університету на Mercedes в’їхала у Tesla: як її покарав суд Працівниця луцького університету на Mercedes в’їхала у Tesla: як її покарав суд
19 червень, 05:17
Водій легковика не дав дорогу мотоциклісту: на Волині — ДТП Водій легковика не дав дорогу мотоциклісту: на Волині — ДТП
14 червень, 15:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Держприкордонслужба зафіксувала збільшення кількості російських військових в Білорусі
Сьогодні, 10:45
 0
Військові волинської бригади нагородили 7-річну дівчинку «званням» найкращого командира за її вклад у перемогу
Сьогодні, 10:35
 0
Зарплата від 20 до 50 тисяч гривень: волинян кличуть на роботу
Сьогодні, 10:20
 0
На Волині пенсіонерка на «Мазді» збила мотоцикліста
Сьогодні, 10:05
 0
Ворог вдарив ракетами по Дніпропетровщині, пошкоджені 10 будинків
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8