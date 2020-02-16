На Волині пенсіонерка на «Мазді» збила мотоцикліста
Сьогодні, 10:05
На Волині судили пенсіонерку, яка за кермом легковика збила мотоцикліста. Жінка не увімкнула сигнал повороту на перехресті.
У вироку Турійського районного суду йдеться про те, що ДТП трапилася 28 липня 2021 року на автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече», - пишуть Волинські новини.
На вулиці Луцькій у селі Колодяжне водійка Mazda 3 Наталія Ш., повертаючи ліворуч на вулицю Лесі Українки, не увімкнула сигнал повороту та не надала дороги мотоциклу SHINERAY XY400GY-3, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок чого транспортні засоби зіткнулися. В результаті ДТП мотоцикліст отримав тяжкі тілесні ушкодження, серед яких відкриті переломи кісток.
Про водійку відомо, що вона народилася у селі Стобихівка Камінь-Каширського району, розлучена та є пенсіонеркою. Жінка визнала свою провину в ДТП, повідомивши, що частково відшкодувала потерпілому заподіяну шкоду. Вона просила у постраждалого чоловіка вибачення.
Потерпілий мотоцикліст пригадав, що на момент ДТП він рухався в потоці транспортних засобів. На перехресті автомобіль обвинуваченої здійснив з ним зіткнення. Події після аварії він не пам’ятав, бо втратив свідомість.
Врахувавши обставини справи, суд призначив винуватиці ДТП покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на один рік, яке замінив на два роки іспитового терміну.
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У вироку Турійського районного суду йдеться про те, що ДТП трапилася 28 липня 2021 року на автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече», - пишуть Волинські новини.
На вулиці Луцькій у селі Колодяжне водійка Mazda 3 Наталія Ш., повертаючи ліворуч на вулицю Лесі Українки, не увімкнула сигнал повороту та не надала дороги мотоциклу SHINERAY XY400GY-3, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок чого транспортні засоби зіткнулися. В результаті ДТП мотоцикліст отримав тяжкі тілесні ушкодження, серед яких відкриті переломи кісток.
Про водійку відомо, що вона народилася у селі Стобихівка Камінь-Каширського району, розлучена та є пенсіонеркою. Жінка визнала свою провину в ДТП, повідомивши, що частково відшкодувала потерпілому заподіяну шкоду. Вона просила у постраждалого чоловіка вибачення.
Потерпілий мотоцикліст пригадав, що на момент ДТП він рухався в потоці транспортних засобів. На перехресті автомобіль обвинуваченої здійснив з ним зіткнення. Події після аварії він не пам’ятав, бо втратив свідомість.
Врахувавши обставини справи, суд призначив винуватиці ДТП покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на один рік, яке замінив на два роки іспитового терміну.
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