Повідомили, коли у Волинській Голландії розпочнеться сезон лаванди

Волинська Голландія запрошує на відкриття довгоочікуваного сезону лаванди. Він розпочнеться уже 1 липня.Про це організатори повідомили у фейсбуці.«З 1 по 30 липня чекаємо вас на найбільшому лавандовому полі Волині. Це не просто красива локація для фотосесій (хоча куди ж без цього), це – справжній лавандовий фест!Рекомендуємо розпочати саме з прогулянки рядами прекрасної лаванди 27 тисяч лавандових кущів в оточенні прадавнього Волинського лісу, розливають в повітрі чарівний аромат, даруючи неймовірні враження», – йдеться у дописі.Організатори подбали про затишні локації для відпочинку та розваги:• облаштовані зони відпочинку у затінку під стародавніми дубами та лаунж зона для пікніку на смарагдовому газоні;• ресторан під відкритим небом, також бесідки під замовлення для індивідуального відпочинку на фоні лаванди;• нові фотозони для неймовірних світлин та реквізит для фотосесій;• атракціони та майстер-класи для діток;• можливість придбати лаванду в горщиках, цибулини квітів та інші рослини від виробника;• фуд корт, що здивує асортиментом: смачні страви з мангалу, кабанчик на вентилі, плов по-узбецьки, бургери, піца, кесадилья, крафтові сири та мʼясні вироби, равлики від сімейної еко-ферми, морозиво, прохолодні напої, кава та солодощі;• музичний супровід відомих волинських виконавців.Також у липні очікують цвітіння лілій, гладіолусів, жоржин та майорів.з 10:00 до 19:00с. Линівка (35 км від Луцька трасою Луцьк – Ковель)100 грн – дорослий;50 грн – дитячий (від 7 до 13 років).Дошкільнята – безкоштовно.