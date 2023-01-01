Повідомили, коли у Волинській Голландії розпочнеться сезон лаванди
Сьогодні, 22:27
Волинська Голландія запрошує на відкриття довгоочікуваного сезону лаванди. Він розпочнеться уже 1 липня.
Про це організатори повідомили у фейсбуці.
«З 1 по 30 липня чекаємо вас на найбільшому лавандовому полі Волині. Це не просто красива локація для фотосесій (хоча куди ж без цього), це – справжній лавандовий фест!
Рекомендуємо розпочати саме з прогулянки рядами прекрасної лаванди 27 тисяч лавандових кущів в оточенні прадавнього Волинського лісу, розливають в повітрі чарівний аромат, даруючи неймовірні враження», – йдеться у дописі.
Організатори подбали про затишні локації для відпочинку та розваги:
• облаштовані зони відпочинку у затінку під стародавніми дубами та лаунж зона для пікніку на смарагдовому газоні;
• ресторан під відкритим небом, також бесідки під замовлення для індивідуального відпочинку на фоні лаванди;
• нові фотозони для неймовірних світлин та реквізит для фотосесій;
• атракціони та майстер-класи для діток;
• можливість придбати лаванду в горщиках, цибулини квітів та інші рослини від виробника;
• фуд корт, що здивує асортиментом: смачні страви з мангалу, кабанчик на вентилі, плов по-узбецьки, бургери, піца, кесадилья, крафтові сири та мʼясні вироби, равлики від сімейної еко-ферми, морозиво, прохолодні напої, кава та солодощі;
• музичний супровід відомих волинських виконавців.
Також у липні очікують цвітіння лілій, гладіолусів, жоржин та майорів.
Графік роботи та адреса:
з 10:00 до 19:00
с. Линівка (35 км від Луцька трасою Луцьк – Ковель)
Вартість вхідного квитка:
100 грн – дорослий;
50 грн – дитячий (від 7 до 13 років).
Дошкільнята – безкоштовно.
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Про це організатори повідомили у фейсбуці.
«З 1 по 30 липня чекаємо вас на найбільшому лавандовому полі Волині. Це не просто красива локація для фотосесій (хоча куди ж без цього), це – справжній лавандовий фест!
Рекомендуємо розпочати саме з прогулянки рядами прекрасної лаванди 27 тисяч лавандових кущів в оточенні прадавнього Волинського лісу, розливають в повітрі чарівний аромат, даруючи неймовірні враження», – йдеться у дописі.
Організатори подбали про затишні локації для відпочинку та розваги:
• облаштовані зони відпочинку у затінку під стародавніми дубами та лаунж зона для пікніку на смарагдовому газоні;
• ресторан під відкритим небом, також бесідки під замовлення для індивідуального відпочинку на фоні лаванди;
• нові фотозони для неймовірних світлин та реквізит для фотосесій;
• атракціони та майстер-класи для діток;
• можливість придбати лаванду в горщиках, цибулини квітів та інші рослини від виробника;
• фуд корт, що здивує асортиментом: смачні страви з мангалу, кабанчик на вентилі, плов по-узбецьки, бургери, піца, кесадилья, крафтові сири та мʼясні вироби, равлики від сімейної еко-ферми, морозиво, прохолодні напої, кава та солодощі;
• музичний супровід відомих волинських виконавців.
Також у липні очікують цвітіння лілій, гладіолусів, жоржин та майорів.
Графік роботи та адреса:
з 10:00 до 19:00
с. Линівка (35 км від Луцька трасою Луцьк – Ковель)
Вартість вхідного квитка:
100 грн – дорослий;
50 грн – дитячий (від 7 до 13 років).
Дошкільнята – безкоштовно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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