Зеленський звільнив посла в Білорусі
Сьогодні, 21:15
Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ігоря Кизима з посади посла України в Білорусі.
Відповідний указ оприлюднений у четвер, 22 червня, на сайті президента.
"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь", – йдеться в рішенні.
Зауважимо, що Кизим став послом України в Білорусі ще в лютому 2017 року.
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Відповідний указ оприлюднений у четвер, 22 червня, на сайті президента.
"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь", – йдеться в рішенні.
Зауважимо, що Кизим став послом України в Білорусі ще в лютому 2017 року.
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