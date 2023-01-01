Зеленський звільнив посла в Білорусі

Зеленський звільнив посла в Білорусі
Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ігоря Кизима з посади посла України в Білорусі.

Відповідний указ оприлюднений у четвер, 22 червня, на сайті президента.

"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь", – йдеться в рішенні.

Зауважимо, що Кизим став послом України в Білорусі ще в лютому 2017 року.

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Теги: Ігор Кизим, Білорусь
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