Зеленський звільнив посла в Білорусі

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ігоря Кизима з посади посла України в Білорусі.



Відповідний



"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь", – йдеться в рішенні.



Зауважимо, що Кизим став послом України в Білорусі ще в лютому 2017 року.

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