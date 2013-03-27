«Луцькводоканал» стягує заборгованість у суді: лучанам можуть блокувати банківські картки





Про це розповів Віктор Гуменюк.



За чотири місяці цього року "Луцькводоканал" подав позови на лучан на загальну суму 7,4 мільйона гривень. Загальний борг за несплачені послуги, зі слів керівника підприємства, становить 30 мільйонів гривень.



Усього в громаді є 92 тисячі споживачів.



Арешти банківських карток через борги



У разі, якщо на споживача є відкрите виконавче провадження за рішенням суду і він не гасить борг, йому арештовують кошти (суму заборгованості) на банківській картці або арештовують рахунок повністю.



"Нова модель роботи діє дуже швидко та ефективно, адже боржникам оперативно блокуються усі їхні картки й рахунки, усі фінансові та майнові операції. Зазвичай у таких ситуаціях боржник дуже швидко знаходить можливість сплатити увесь свій борг", – повідомили в підприємстві.



Що відомо про блокування рахунків



На початку травня в Україні відновили дію закону про блокування карток боржників за комунальні послуги та адміністративні правопорушення. Після того, як банк отримує постанову про арешт рахунку від державних чи приватних виконавців, відбувається блокування суми боргу на рахунку або блокування рахунку повністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 22 червня в Луцькій громаді суд погодив і прийняв рішення щодо стягнення заборгованості у більш як 400 споживачів, які боргують "Луцькводоканалу" за послуги водопостачання і водовідведення. Цими споживачами займаються державні й приватні виконавці.Про це розповів Суспільному директор комунального підприємстваЗа чотири місяці цього року "Луцькводоканал" подав позови на лучан на загальну суму 7,4 мільйона гривень. Загальний борг за несплачені послуги, зі слів керівника підприємства, становить 30 мільйонів гривень.Усього в громаді є 92 тисячі споживачів.У разі, якщо на споживача є відкрите виконавче провадження за рішенням суду і він не гасить борг, йому арештовують кошти (суму заборгованості) на банківській картці або арештовують рахунок повністю."Нова модель роботи діє дуже швидко та ефективно, адже боржникам оперативно блокуються усі їхні картки й рахунки, усі фінансові та майнові операції. Зазвичай у таких ситуаціях боржник дуже швидко знаходить можливість сплатити увесь свій борг", – повідомили в підприємстві.На початку травня в Україні відновили дію закону про блокування карток боржників за комунальні послуги та адміністративні правопорушення. Після того, як банк отримує постанову про арешт рахунку від державних чи приватних виконавців, відбувається блокування суми боргу на рахунку або блокування рахунку повністю.

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