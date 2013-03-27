«Луцькводоканал» стягує заборгованість у суді: лучанам можуть блокувати банківські картки

«Луцькводоканал» стягує заборгованість у суді: лучанам можуть блокувати банківські картки
Станом на 22 червня в Луцькій громаді суд погодив і прийняв рішення щодо стягнення заборгованості у більш як 400 споживачів, які боргують "Луцькводоканалу" за послуги водопостачання і водовідведення. Цими споживачами займаються державні й приватні виконавці.

Про це розповів Суспільному директор комунального підприємства Віктор Гуменюк.

За чотири місяці цього року "Луцькводоканал" подав позови на лучан на загальну суму 7,4 мільйона гривень. Загальний борг за несплачені послуги, зі слів керівника підприємства, становить 30 мільйонів гривень.

Усього в громаді є 92 тисячі споживачів.

Арешти банківських карток через борги

У разі, якщо на споживача є відкрите виконавче провадження за рішенням суду і він не гасить борг, йому арештовують кошти (суму заборгованості) на банківській картці або арештовують рахунок повністю.

"Нова модель роботи діє дуже швидко та ефективно, адже боржникам оперативно блокуються усі їхні картки й рахунки, усі фінансові та майнові операції. Зазвичай у таких ситуаціях боржник дуже швидко знаходить можливість сплатити увесь свій борг", – повідомили в підприємстві.

Що відомо про блокування рахунків

На початку травня в Україні відновили дію закону про блокування карток боржників за комунальні послуги та адміністративні правопорушення. Після того, як банк отримує постанову про арешт рахунку від державних чи приватних виконавців, відбувається блокування суми боргу на рахунку або блокування рахунку повністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, «Луцькводоканал»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А Гуменюку Є-воду ще не заблокували,там є рішення суду і купа боргів,бо ж він і газ чи електроенергію через цю "прокладку" продавав,а тепер такий "перець",буде блокувати,тале...так хто власник цієї "контори",Гуменюк???
Відповісти
Не дуріть..арештовується не рахунки. а кошти, що лежать на рахунках. Тобто заробітна плата. Яку списують, хоча заробітна плата, захищена ст.43 конституції. Ганьба...конституція не працює
Відповісти
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, коли у Волинській Голландії розпочнеться сезон лаванди
Сьогодні, 22:27
«Луцькводоканал» стягує заборгованість у суді: лучанам можуть блокувати банківські картки
Сьогодні, 21:49
Зеленський звільнив посла в Білорусі
Сьогодні, 21:15
Ситуація в регіонах станом на вечір 22 червня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 21:05
«Руйнуємо плани ворога», – Гуменюк про обстріл Чонгарського мосту
Сьогодні, 20:34
Схожі новини
«Луцькводоканал» і обленерго судяться через півмільйона гривень «Луцькводоканал» і обленерго судяться через півмільйона гривень
27 березень, 2013, 08:58
Вистрілили в голову: судили замовника та трьох виконавців вбивства 46-річного чоловіка у Ковелі Вистрілили в голову: судили замовника та трьох виконавців вбивства 46-річного чоловіка у Ковелі
Сьогодні, 11:15
Понад 400 боржників за послуги водопостачання: У Луцькій громаді почали блокувати банківські рахунки Понад 400 боржників за послуги водопостачання: У Луцькій громаді почали блокувати банківські рахунки
Сьогодні, 11:05
На Волині пенсіонерка на «Мазді» збила мотоцикліста На Волині пенсіонерка на «Мазді» збила мотоцикліста
Сьогодні, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, коли у Волинській Голландії розпочнеться сезон лаванди
Сьогодні, 22:27
 0
«Луцькводоканал» стягує заборгованість у суді: лучанам можуть блокувати банківські картки
Сьогодні, 21:49
 0
Зеленський звільнив посла в Білорусі
Сьогодні, 21:15
 0
Ситуація в регіонах станом на вечір 22 червня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 21:05
 0
«Руйнуємо плани ворога», – Гуменюк про обстріл Чонгарського мосту
Сьогодні, 20:34
 0
Медіа
відео
1/8