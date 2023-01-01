«Руйнуємо плани ворога», – Гуменюк про обстріл Чонгарського мосту
Сьогодні, 20:34
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляє, що після пошкодження Чонгарському мосту логістика російських окупантів буде порушеною.
Про це пише Радіо.Свобода.
«Ми продовжуємо працювати. Все в принципі просувається за тим планом, про який ми одразу говорили. Дуже важливо виснажувати ворога, позбавити його можливостей поповнювати свої ресурси, не дати йому змоги дуже швидко оговтатися і отримати нові поповнення… Ми руйнуємо плани ворога, руйнуємо те, що не дозволить ворогу в такому стані йому бути проти нас. Зараз логістика буде підірвана, можливості поповнювати її будуть мінімізовані. Це має вплив не лише на моральний стан ворога вплив, а й на матеріальний», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.
Вранці 22 червня окупаційна влада Криму повідомила про атаку по Чонгарському мосту. У Слідчому комітеті росії стверджують, що міст було обстріляно чотирма ракетами, ймовірно, французького виробництва.
В.о. губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, звинуватив в ударі Україну і заявив, що нібито використовувалися ракети Storm Shadow.
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Про це пише Радіо.Свобода.
«Ми продовжуємо працювати. Все в принципі просувається за тим планом, про який ми одразу говорили. Дуже важливо виснажувати ворога, позбавити його можливостей поповнювати свої ресурси, не дати йому змоги дуже швидко оговтатися і отримати нові поповнення… Ми руйнуємо плани ворога, руйнуємо те, що не дозволить ворогу в такому стані йому бути проти нас. Зараз логістика буде підірвана, можливості поповнювати її будуть мінімізовані. Це має вплив не лише на моральний стан ворога вплив, а й на матеріальний», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.
Вранці 22 червня окупаційна влада Криму повідомила про атаку по Чонгарському мосту. У Слідчому комітеті росії стверджують, що міст було обстріляно чотирма ракетами, ймовірно, французького виробництва.
В.о. губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, звинуватив в ударі Україну і заявив, що нібито використовувалися ракети Storm Shadow.
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