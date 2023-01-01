«Руйнуємо плани ворога», – Гуменюк про обстріл Чонгарського мосту

«Руйнуємо плани ворога», – Гуменюк про обстріл Чонгарського мосту
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляє, що після пошкодження Чонгарському мосту логістика російських окупантів буде порушеною.

Про це пише Радіо.Свобода.

«Ми продовжуємо працювати. Все в принципі просувається за тим планом, про який ми одразу говорили. Дуже важливо виснажувати ворога, позбавити його можливостей поповнювати свої ресурси, не дати йому змоги дуже швидко оговтатися і отримати нові поповнення… Ми руйнуємо плани ворога, руйнуємо те, що не дозволить ворогу в такому стані йому бути проти нас. Зараз логістика буде підірвана, можливості поповнювати її будуть мінімізовані. Це має вплив не лише на моральний стан ворога вплив, а й на матеріальний», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Вранці 22 червня окупаційна влада Криму повідомила про атаку по Чонгарському мосту. У Слідчому комітеті росії стверджують, що міст було обстріляно чотирма ракетами, ймовірно, французького виробництва.

В.о. губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, звинуватив в ударі Україну і заявив, що нібито використовувалися ракети Storm Shadow.

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Теги: Росія, Україна, війна, Чонгарський міст
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