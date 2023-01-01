Погода у Луцьку на завтра, 23 червня

У п'ятницю, 23 червня, у Луцьку триматиметься похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +17° до +29°.23 червня вшановується пам'ять священномученика Тимофія Пруського. У народі день Тимофія називали мишачий писк. За повір'ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили і бачили у цю пору великі "зграї мишей" на подвір'ях, що не передвіщало нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища: якщо він підіймається стовпом – на ясну погоду, стелиться по землі – до негоди. А якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.