Погода у Луцьку на завтра, 23 червня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 23 червня, у Луцьку триматиметься похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +17° до +29°.
Народний прогноз погоди: 23 червня вшановується пам'ять священномученика Тимофія Пруського. У народі день Тимофія називали мишачий писк. За повір'ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили і бачили у цю пору великі "зграї мишей" на подвір'ях, що не передвіщало нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища: якщо він підіймається стовпом – на ясну погоду, стелиться по землі – до негоди. А якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +17° до +29°.
Народний прогноз погоди: 23 червня вшановується пам'ять священномученика Тимофія Пруського. У народі день Тимофія називали мишачий писк. За повір'ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили і бачили у цю пору великі "зграї мишей" на подвір'ях, що не передвіщало нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища: якщо він підіймається стовпом – на ясну погоду, стелиться по землі – до негоди. А якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.
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