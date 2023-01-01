Росіяни створили на Луганщині більш як 15 таборів для своїх солдатів, які відмовляються воювати





Як передає Артем Лисогор.



"Наразі вже відомо щонайменше про 15 підвалів чи таборів на тимчасово окупованих територіях України, куди відправляють осіб, які відмовляються брати участь в бойових діях з боку противника. Один із них (таборів - ред.) облаштовано у Розсипному, що у Троїцькій громаді поряд з кордоном з рф. Там утримують саме росіян", - повідомив Лисогор.



Він також розповів, як окупанти поводяться з місцевим населенням.



«Жителі Рубіжного перебувають не в підвалі, але теж в ізоляції. В місто пускають тільки за наявності реєстрації. При пред’явленні паспорта України росіяни вимагають заповнити анкету з питаннями про наявність родичів в українському силовому блоці, родичів, які мешкають на території «ДНР», про ставлення до рф та до розв’язаної нею війни», - зазначив очільник області.



Звісно, що бажають отримати відповіді, які їх влаштують. Інакше заборонять в’їзд.



Як повідомляв Укрінформ із посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр, в окремих населених пунктах Херсонської області окупанти провели раптовий рейд з виявлення мешканців, які відмовляються від набуття російського громадянства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Півтора десятка концтаборів створили росіяни на ТОТ Луганщини для тих військовослужбовців, хто відмовляється йти в бій.Як передає Укрінформ , про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації"Наразі вже відомо щонайменше про 15 підвалів чи таборів на тимчасово окупованих територіях України, куди відправляють осіб, які відмовляються брати участь в бойових діях з боку противника. Один із них (таборів - ред.) облаштовано у Розсипному, що у Троїцькій громаді поряд з кордоном з рф. Там утримують саме росіян", - повідомив Лисогор.Він також розповів, як окупанти поводяться з місцевим населенням.«Жителі Рубіжного перебувають не в підвалі, але теж в ізоляції. В місто пускають тільки за наявності реєстрації. При пред’явленні паспорта України росіяни вимагають заповнити анкету з питаннями про наявність родичів в українському силовому блоці, родичів, які мешкають на території «ДНР», про ставлення до рф та до розв’язаної нею війни», - зазначив очільник області.Звісно, що бажають отримати відповіді, які їх влаштують. Інакше заборонять в’їзд.Як повідомляв Укрінформ із посиланням на заступницю міністра оборони України, в окремих населених пунктах Херсонської області окупанти провели раптовий рейд з виявлення мешканців, які відмовляються від набуття російського громадянства.

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