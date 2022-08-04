У ВНУ відбувся масштабний освітній форум. ФОТО

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбувся Волинський освітній форум «Освітній фронт: виклики та рішення в умовах воєнного стану».Форум об’єднав директорів шкіл Луцька та Волині, ректорів закладів вищої освіти, викладачів та науковців, представників обласної та міської влади, волонтерів та військових.У вітальному зверненні ректоррозповів про те, чим живе заклад вищої освіти, про перемоги та напрацювання його представників.«Ми працюємо над поліпшенням матеріально-технічної бази, вдосконаленням програм академічної мобільності, програми подвійного диплома, дуальної форми здобуття освіти. Те, що ми рухаємося в правильному напрямі, засвідчують і рейтинги. Сьогодні в Україні – 366 ЗВО і за останніми рейтингами ТОП–200 Університет імені Лесі Українки зайняв 24 місце. Це переконує нас у тому, що наша стратегія розвитку правильна і ми надалі працюватимемо в цьому напрямі», – зазначив Анатолій Цьось.Також очільник Університету у своєму спічі підкреслив, що російська агресія та вторгнення вплинули на стан освіти, але показали для освітян важливість волонтерства як явища, яке сприяє національно-патріотичному вихованню молоді.Запрошений був і міністр освіти і науки України, який не зміг долучитися до урочистого відкриття через засідання Кабміну, тому надіслав тези свого виступу, які зачитав Анатолій Васильович. Зокрема, у зверненні до учасників форуму йшлося про негативний вплив повномасштабного вторгнення на дітей та освітній процес і важливу роль освітян в організації якісного навчального процесу.«Проведення Волинського освітнього форуму “Освітній фронт: виклики та рішення в умовах воєнного стану” засвідчує, що Волинський національний університет імені Лесі Українки є тим лідером, який ініціює обговорення проблем освіти в умовах воєнного стану та здатний консолідувати освітян для пошуку шляхів їх розв’язання.Ініційований вами форум свідчить про те, що заклади освіти – осередки спротиву, лідери змін, фундамент для відбудови України», – йшлося у зверненні міністра освіти і науки Оксена Лісового.Також до присутніх звернулася народний депутат Ірина Констанкевич, яка підкреслила, що потрібно говорити про мобілізацію всіх освітянських сил, щоб бути гідними оборонцями освіти, науки, гуманітарного середовища.В межах форуму відбулося засідання чотирьох дискусійних панелей: «Учні та студенти за кордоном: механізми збереження національної освіти», «Національно-патріотичне виховання: освітній, виховний, безпековий та оборонний чинники», «Психологічний та соціальний супровід учасників освітнього процесу та їх батьків в умовах війни», «Інтеграція освіти і науки: зарубіжний досвід та українські реалії».Освітяни Волині підкреслили ефективність і потребу проведення таких заходів та висловили сподівання, що дійство принесе практичні результати для освітньої галузі.