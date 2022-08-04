У ВНУ відбувся масштабний освітній форум. ФОТО
Сьогодні, 17:27
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбувся Волинський освітній форум «Освітній фронт: виклики та рішення в умовах воєнного стану».
Форум об’єднав директорів шкіл Луцька та Волині, ректорів закладів вищої освіти, викладачів та науковців, представників обласної та міської влади, волонтерів та військових.
У вітальному зверненні ректор Анатолій Цьось розповів про те, чим живе заклад вищої освіти, про перемоги та напрацювання його представників.
«Ми працюємо над поліпшенням матеріально-технічної бази, вдосконаленням програм академічної мобільності, програми подвійного диплома, дуальної форми здобуття освіти. Те, що ми рухаємося в правильному напрямі, засвідчують і рейтинги. Сьогодні в Україні – 366 ЗВО і за останніми рейтингами ТОП–200 Університет імені Лесі Українки зайняв 24 місце. Це переконує нас у тому, що наша стратегія розвитку правильна і ми надалі працюватимемо в цьому напрямі», – зазначив Анатолій Цьось.
Також очільник Університету у своєму спічі підкреслив, що російська агресія та вторгнення вплинули на стан освіти, але показали для освітян важливість волонтерства як явища, яке сприяє національно-патріотичному вихованню молоді.
Запрошений був і міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, який не зміг долучитися до урочистого відкриття через засідання Кабміну, тому надіслав тези свого виступу, які зачитав Анатолій Васильович. Зокрема, у зверненні до учасників форуму йшлося про негативний вплив повномасштабного вторгнення на дітей та освітній процес і важливу роль освітян в організації якісного навчального процесу.
«Проведення Волинського освітнього форуму “Освітній фронт: виклики та рішення в умовах воєнного стану” засвідчує, що Волинський національний університет імені Лесі Українки є тим лідером, який ініціює обговорення проблем освіти в умовах воєнного стану та здатний консолідувати освітян для пошуку шляхів їх розв’язання.
Ініційований вами форум свідчить про те, що заклади освіти – осередки спротиву, лідери змін, фундамент для відбудови України», – йшлося у зверненні міністра освіти і науки Оксена Лісового.
Також до присутніх звернулася народний депутат Ірина Констанкевич, яка підкреслила, що потрібно говорити про мобілізацію всіх освітянських сил, щоб бути гідними оборонцями освіти, науки, гуманітарного середовища.
В межах форуму відбулося засідання чотирьох дискусійних панелей: «Учні та студенти за кордоном: механізми збереження національної освіти», «Національно-патріотичне виховання: освітній, виховний, безпековий та оборонний чинники», «Психологічний та соціальний супровід учасників освітнього процесу та їх батьків в умовах війни», «Інтеграція освіти і науки: зарубіжний досвід та українські реалії».
Освітяни Волині підкреслили ефективність і потребу проведення таких заходів та висловили сподівання, що дійство принесе практичні результати для освітньої галузі.
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Форум об’єднав директорів шкіл Луцька та Волині, ректорів закладів вищої освіти, викладачів та науковців, представників обласної та міської влади, волонтерів та військових.
У вітальному зверненні ректор Анатолій Цьось розповів про те, чим живе заклад вищої освіти, про перемоги та напрацювання його представників.
«Ми працюємо над поліпшенням матеріально-технічної бази, вдосконаленням програм академічної мобільності, програми подвійного диплома, дуальної форми здобуття освіти. Те, що ми рухаємося в правильному напрямі, засвідчують і рейтинги. Сьогодні в Україні – 366 ЗВО і за останніми рейтингами ТОП–200 Університет імені Лесі Українки зайняв 24 місце. Це переконує нас у тому, що наша стратегія розвитку правильна і ми надалі працюватимемо в цьому напрямі», – зазначив Анатолій Цьось.
Також очільник Університету у своєму спічі підкреслив, що російська агресія та вторгнення вплинули на стан освіти, але показали для освітян важливість волонтерства як явища, яке сприяє національно-патріотичному вихованню молоді.
Запрошений був і міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, який не зміг долучитися до урочистого відкриття через засідання Кабміну, тому надіслав тези свого виступу, які зачитав Анатолій Васильович. Зокрема, у зверненні до учасників форуму йшлося про негативний вплив повномасштабного вторгнення на дітей та освітній процес і важливу роль освітян в організації якісного навчального процесу.
«Проведення Волинського освітнього форуму “Освітній фронт: виклики та рішення в умовах воєнного стану” засвідчує, що Волинський національний університет імені Лесі Українки є тим лідером, який ініціює обговорення проблем освіти в умовах воєнного стану та здатний консолідувати освітян для пошуку шляхів їх розв’язання.
Ініційований вами форум свідчить про те, що заклади освіти – осередки спротиву, лідери змін, фундамент для відбудови України», – йшлося у зверненні міністра освіти і науки Оксена Лісового.
Також до присутніх звернулася народний депутат Ірина Констанкевич, яка підкреслила, що потрібно говорити про мобілізацію всіх освітянських сил, щоб бути гідними оборонцями освіти, науки, гуманітарного середовища.
В межах форуму відбулося засідання чотирьох дискусійних панелей: «Учні та студенти за кордоном: механізми збереження національної освіти», «Національно-патріотичне виховання: освітній, виховний, безпековий та оборонний чинники», «Психологічний та соціальний супровід учасників освітнього процесу та їх батьків в умовах війни», «Інтеграція освіти і науки: зарубіжний досвід та українські реалії».
Освітяни Волині підкреслили ефективність і потребу проведення таких заходів та висловили сподівання, що дійство принесе практичні результати для освітньої галузі.
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