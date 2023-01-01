Вибух у 16-поверхівці в Києві: правоохоронці показали перші хвилини трагедії. ВІДЕО
Сьогодні, 16:53
Бодікамери патрульних зафіксувала перші хвилини після вибуху у багатоповерхівці в Дніпровському районі Києва.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Після прибуття на виклик поліцейські огородили місце події й одразу розпочали виводити мешканців, а також встановлювати власників припаркованих у дворі автомобілів, щоб забезпечити безперешкодний проїзд авто ДСНС та швидкої допомоги.
Разом із рятувальниками інспектори евакуювали та передали медикам декількох потерпілих, а співробітники ДСНС приборкали полум'я.
Нагадаємо, у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.
Наразі відомо про 3 загиблих.
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Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Після прибуття на виклик поліцейські огородили місце події й одразу розпочали виводити мешканців, а також встановлювати власників припаркованих у дворі автомобілів, щоб забезпечити безперешкодний проїзд авто ДСНС та швидкої допомоги.
Разом із рятувальниками інспектори евакуювали та передали медикам декількох потерпілих, а співробітники ДСНС приборкали полум'я.
Нагадаємо, у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.
Наразі відомо про 3 загиблих.
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