Вибух у 16-поверхівці в Києві: правоохоронці показали перші хвилини трагедії. ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.



Після прибуття на виклик поліцейські огородили місце події й одразу розпочали виводити мешканців, а також встановлювати власників припаркованих у дворі автомобілів, щоб забезпечити безперешкодний проїзд авто ДСНС та швидкої допомоги.



Разом із рятувальниками інспектори евакуювали та передали медикам декількох потерпілих, а співробітники ДСНС приборкали полум'я.



Нагадаємо, у Києві



Наразі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бодікамери патрульних зафіксувала перші хвилини після вибуху у багатоповерхівці в Дніпровському районі Києва.Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.Після прибуття на виклик поліцейські огородили місце події й одразу розпочали виводити мешканців, а також встановлювати власників припаркованих у дворі автомобілів, щоб забезпечити безперешкодний проїзд авто ДСНС та швидкої допомоги.Разом із рятувальниками інспектори евакуювали та передали медикам декількох потерпілих, а співробітники ДСНС приборкали полум'я.Нагадаємо, у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці , який спровокував пожежу. За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.Наразі відомо про 3 загиблих.

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