На Волині попрощалися із Героєм Миколою Нифодюком

Миколу Нифодюка.



Про це повідомив голова Заболоттівської селищної ради Валерій Свіржевський.



Захисник 1982 року народження



"Сьогодні провели в останню путь нашого земляка Миколу Нифодюка. Нехай добрий, світлий спомин про нього залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив та поважав. А для нашої громади він назавжди залишиться захисником України, який став на захист своєї держави, її народу, свободи та незалежності", - йдеться в дописі.









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