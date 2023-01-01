На Волині попрощалися із Героєм Миколою Нифодюком

На Волині попрощалися із Героєм Миколою Нифодюком
У селі Тур Ковельського району провели в останню дорогу загиблого на війні воїна Миколу Нифодюка.

Про це повідомив голова Заболоттівської селищної ради Валерій Свіржевський.

Захисник 1982 року народження загинув 15 червня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу.

"Сьогодні провели в останню путь нашого земляка Миколу Нифодюка. Нехай добрий, світлий спомин про нього залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив та поважав. А для нашої громади він назавжди залишиться захисником України, який став на захист своєї держави, її народу, свободи та незалежності", - йдеться в дописі.



На Волині попрощалися із Героєм Миколою Нифодюком

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Теги: війна, Росія, Україна
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