На Волині водій заснув за кермом та з'їхав у кювет

Сьогодні, 22 червня, близько 10-ї години ранку патрульні отримали повідомлення про ДТП на автодорозі Н-22, поблизу села Війниця. Інспектори одразу відправилися на місце події.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.По прибуттю поліцейські з’ясували, що 26-річний водій Mercedes-Benz Sprinter через втому заснув за кермом. Це й стало причиною того, що він з’їхав у кювет та здійснив наїзд на опору дорожнього освітлення. Медичної допомоги він не потребував.На керманича патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.