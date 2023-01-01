На Волині водій заснув за кермом та з'їхав у кювет
Сьогодні, 15:37
Сьогодні, 22 червня, близько 10-ї години ранку патрульні отримали повідомлення про ДТП на автодорозі Н-22, поблизу села Війниця. Інспектори одразу відправилися на місце події.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
По прибуттю поліцейські з’ясували, що 26-річний водій Mercedes-Benz Sprinter через втому заснув за кермом. Це й стало причиною того, що він з’їхав у кювет та здійснив наїзд на опору дорожнього освітлення. Медичної допомоги він не потребував.
На керманича патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
По прибуттю поліцейські з’ясували, що 26-річний водій Mercedes-Benz Sprinter через втому заснув за кермом. Це й стало причиною того, що він з’їхав у кювет та здійснив наїзд на опору дорожнього освітлення. Медичної допомоги він не потребував.
На керманича патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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