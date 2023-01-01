На Волині водій заснув за кермом та з'їхав у кювет

На Волині водій заснув за кермом та з'їхав у кювет
Сьогодні, 22 червня, близько 10-ї години ранку патрульні отримали повідомлення про ДТП на автодорозі Н-22, поблизу села Війниця. Інспектори одразу відправилися на місце події.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

По прибуттю поліцейські з’ясували, що 26-річний водій Mercedes-Benz Sprinter через втому заснув за кермом. Це й стало причиною того, що він з’їхав у кювет та здійснив наїзд на опору дорожнього освітлення. Медичної допомоги він не потребував.

На керманича патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
На Волині водій заснув за кермом та з'їхав у кювет

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Теги: Волинь, водій, кювет, патрульні
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